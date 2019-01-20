به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «توسعه درونزای منطقهای: رهبری و نهادها» درباره نقش رهبری و نهادها در توسعه اقتصادی منطقهای است. از مهمترین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادیِ منطقهای درونیکردن فرایندی است که متضمن دستیابی به توسعه پایدار است. چنین فرایندی در رابطه با توسعه، به رهیافت راهبردیِ مبتکرانه در برابر رهیافت منفعل و ممکنساختن آن نیاز دارد تا بتواند ریسک انطباق با شرایط متغیر را مدیریت کند.
این کتاب چارچوبی نوین برای انگاشتپردازیِ توسعهی اقتصادیِ منطقهای ترسیم میکند؛ چارچوبی که بهروشنی چشمانداز توسعهی منطقهای را در بر خواهد گرفت. نظریهها و رهیافتهای مرتبط با رشد و توسعه درونزا، که در طول بیست سال گذشته یا پیشتر مطرح شدهاند، نقش انکارناپذیر رهبری را نادیده گرفتهاند. همچنین شیوههای توجه آنها به عوامل نهادی بسیار سادهانگارانه بوده است.
رهیافت معرفیشده در این کتاب با مدنظر قراردادنِ نوشتههای مرتبط با رشد و توسعهی منطقهای بر مبنای فرایندهای درونزا، رهیافتی یکپارچه است و مدلی برای توسعهی درونزای منطقهای را پیشنهاد میکند؛ مدلی که از متغیرهای کلیدی و اساسی آن رهبری و عوامل نهادی توأم با کارآفرینی است و نقش میانجی را برای پتانسیل منابع و عوامل بازار به عنوان متغیرهای مستقل و اثرگذار بر رشد و توسعه منطقهای درنظر میگیرد.
کتاب «توسعه درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها» اثر رابرت استیمسون، راجر. آر. استاو، ماریا سالازار با ترجمه محمدحسین شریف زادگان و بهزاد ملک پور اصل در ۲۹۹ صفحه به قیمت ۴۰۰ هزار ریال از سوی نشر نی منتشر شده است.
نظر شما