الزام خودروسازان به اجرای تعهدات قطعی به قیمت مندرج در قرارداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی با اشاره به تولید ۸۱۶هزار و ۵۵۳ دستگاه خودرو طی ۱۰ماهه سال جاری افزود: خودرو سازها موظف هستند با افزایش تیراژ تولید برای انجام تعهدات قبلی نسبت به خریداران، اقدام و حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه را می‌توانند به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار اختصاص دهند.

مقیمی در خصوص آن دسته از تعهدات خودروسازان به مشتریان که در شرایط کنونی امکان تحویل آن ها نیست، گفت: خودروسازان مکلف هستند از کلیه سبد خودروهای قابل تحویل نسبت به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان اقدام کنند.

وی با تاکید بر اجرای اولتیماتوم وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تصریح کرد: سیاست وزارتخانه حمایت حداکثری از مشتریان است لذا کلیه تعهدات قطعی شرکت‌های عرضه کننده خودرو باید با قیمت مندرج در قرارداد به مصرف کنندگان تحویل داده شود و خودروسازها باید با انجام تعهدات و تسریع در ارایه خودرو به مشتریان مانع از تضییع حقوق مصرف‌کننده و ایجاد نارضایتی شوند.

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطر نشان‌کرد:صنعت خودرو سازی کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته و تولیدکنندگان باید با درک شرایط موجود نسبت به توانمند سازی این صنعت و کاهش وابستگی به خارج از کشور اقدام نمایند.

وی با اشاره به لزوم اجرای اهداف کیفی صنعت خودرو براساس انتظارات و نیازهای مشتریان تصریح‌کرد: میزان تحقق اهداف کیفی در شورای سیاستگذاری خودرو به صورت دوره ای مورد پایش قرار می گیرد.