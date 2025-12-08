ریزش یک ساختمان و تلف شدن ۱۲ راس دام به دلیل بارندگی در اورامان تخت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در منطقه هورامان تخت از توابع شهرستان سروآباد سبب ریزش سنگ و تخریب بخشی از یک خانه قدیمی شد، حادثهای که هرچند خسارت جانی به همراه نداشت، اما به تلف شدن تعدادی دام و ایجاد نگرانی از تداوم ریزشها انجامید.
بر اساس گزارشهای میدانی، پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی و اهالی محل بلافاصله در صحنه حاضر شده و اقدام به پاکسازی اولیه و انتقال دامهای گرفتار کردند.
فرماندار سروآباد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه هشدارهای مدیریت بحران در این محدوده، اظهار کرد: چهار تا پنج واحد مسکونی در هورامان تخت طی سالهای گذشته بر اساس ارزیابی ستاد بحران تخریبی و فاقد ایمنی اعلام شده و به ساکنان اطلاعرسانی شده بود.
فیروز عارفی با بیان اینکه بخشی از این منازل به دلیل همین هشدارها خالی از سکنه شده بود، افزود: یکی از این ساختمانها که برای نگهداری دام مورد استفاده قرار میگرفت، در جریان بارندگی اخیر دچار تخریب شد و متأسفانه ۱۲ رأس دام زیر آوار تلف شدند.
فرماندار سروآباد ادامه داد: هشدارهای لازم پیش از آغاز بارندگیها به مالکان داده شده بود و احتمال تخریب این واحدها به دلیل فرسودگی و قرارگیری در مسیر ریزش، پیشبینی شده بود.
عارفی با تأکید بر اینکه این حادثه خوشبختانه تلفات انسانی نداشته است، گفت: ستاد بحران شهرستان همچنان در منطقه حضور دارد و بررسی وضعیت پایداری دامنهها و ایمنسازی محوطههای اطراف در دستور کار قرار گرفته است.
این حادثه بار دیگر ضرورت تقویت سازوکارهای پیشگیری و آمادگی در برابر تهدیدهای طبیعی در مناطق کوهستانی هورامان و تسریع در جابهجایی یا مقاومسازی بناهای فرسوده را یادآوری میکند.
