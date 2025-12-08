به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زمانی، در آئین سپاس طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (داناب) اظهار کرد: طرح داناب به عنوان یک پروژه فرهنگی، آموزشی با همکاری مشترک وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش و با هدف آموزش و تربیت سفیران آب در سطح دانش‌آموزان و همچنین تلاش جهت حفاظت و صیانت از منابع آب راه‌اندازی شده است.

وی افزود: امید است در سال‌های آینده دانش‌آموزانی که در طرح داناب حضور داشتند، به کارشناسانی مجرب برای حفاظت از منابع آبی تبدیل شوند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری با ارائه تعریفی علمی از تغییر اقلیم ادامه داد: سال‌ها پیش این استان شاهد بارش‌های سنگین برف بود، اما متأسفانه افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای و دو پدیده گرمایش جهانی و به تبع آن تغییر اقلیم منتهی به کاهش بارندگی، تغییر نوع بارش و فشار بر منابع آبی شده است.

زمانی عنوان کرد: امروز دانش‌آموزان در این طرح به عنوان سفیران آب معرفی شدند و انتظار می‌رود در کنار این وظیفه مهم باید برای استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی نیز تلاش شود، چرا که این امر می‌تواند از گرم شدن بیش از پیش کره زمین جلوگیری کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب خاطرنشان کرد: اختتامیه طرح داناب درواقع آغاز مسیر مصرف بهینه آب و حفاظت از منابع آبی است که در این مسیر، کمک دانش‌آموزان اهمیت بسیار بالایی دارد.