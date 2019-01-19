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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۳

در پیامی؛

روحانی درگذشت پدر شهیدان «کریمی هویه» را تسلیت گفت

روحانی درگذشت پدر شهیدان «کریمی هویه» را تسلیت گفت

رئیس‌ جمهور درگذشت اسدالله کریمی هویه، پدر بزرگوار شهیدان سرافراز نجفعلی، قدرت الله و ولی الله کریمی هویه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌ جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت اسدالله کریمی هویه، پدر بزرگوار شهیدان سرافراز نجفعلی، قدرت الله و ولی الله کریمی هویه، از درگاه خداوند بزرگ برای آن سفر کرده رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت حاج اسدالله کریمی هویه، پدر بزرگوار شهیدان سرافراز نجفعلی، قدرت‌الله و ولی‌الله کریمی هویه، از افتخار آفرینان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این پدر دریادل، برای پاسداری از آرمان‌های اسلام و انقلاب، سه سرمایه گرانقدر زندگی خود را در یک روز و در یک عملیات حماسی، تقدیم استقلال و سرفرازی ایران اسلامی کرد و تصویری ماندگار از شکوه ایثار و مقاومت را برای آیندگان و پویندگان این مسیر نورانی، به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به ملت شهید پرور استان اصفهان به ‌ویژه مردم شریف فلاورجان و خانوادة محترم این مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن سفر کرده رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

 حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4517707

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