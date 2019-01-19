روحانی درگذشت پدر شهیدان «کریمی هویه» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌ جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت اسدالله کریمی هویه، پدر بزرگوار شهیدان سرافراز نجفعلی، قدرت الله و ولی الله کریمی هویه، از درگاه خداوند بزرگ برای آن سفر کرده رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت حاج اسدالله کریمی هویه، پدر بزرگوار شهیدان سرافراز نجفعلی، قدرت‌الله و ولی‌الله کریمی هویه، از افتخار آفرینان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این پدر دریادل، برای پاسداری از آرمان‌های اسلام و انقلاب، سه سرمایه گرانقدر زندگی خود را در یک روز و در یک عملیات حماسی، تقدیم استقلال و سرفرازی ایران اسلامی کرد و تصویری ماندگار از شکوه ایثار و مقاومت را برای آیندگان و پویندگان این مسیر نورانی، به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به ملت شهید پرور استان اصفهان به ‌ویژه مردم شریف فلاورجان و خانوادة محترم این مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن سفر کرده رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران