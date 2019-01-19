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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱

آموزش و پرورش لرستان اعلام کرد؛

تعطیلی و تاخیر در فعالیت مدارس شهرستان‌های ازنا و الیگودرز

تعطیلی و تاخیر در فعالیت مدارس شهرستان‌های ازنا و الیگودرز

خرم‌آباد- مدارس پیش‌دبستانی و دبستانی «الیگودرز» و «ازنا» فردا یکشنبه تعطیل و فعالیت آموزشی مدارس متوسطه اول و دوم این شهرستان‌ها نیز با تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، مدارس پیش دبستانی و دبستانی نوبت صبح شهرستان ازنا به دلیل برودت شدید هوا فردا یکشنبه ۳۰ دی ماه تعطیل است. شروع فعالیت آموزشی مدارس متوسطه اول و دوم نوبت صبح این شهرستان نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹صبح اعلام می شود.

همچنین مدارس پیش دبستانی و دبستانی نوبت صبح شهرستان الیگودرز نیز به دلیل برودت شدید هوا فردا یکشنبه ۳۰ دی ماه تعطیل خواهد بود و شروع فعالیت آموزشی مدارس متوسطه اول و دوم نوبت صبح الیگودرز نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹صبح اعلام می شود.

کد مطلب 4517743

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