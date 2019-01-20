نامزدهای نهایی جایزه ابوالحسن نجفی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای سومین دوره جایزه و نشان ابوالحسن نجفی که مراسم اختتامیه‌اش به‌زودی برگزار می‌شود، توسط دبیرخانه این جایزه معرفی شدند.

هیات داوران این جایزه متشکل از منوچهر بدیعی، ضیاء موحد، مهستی بحرینی، عبدالله کوثری، حسین معصومی‌همدانی، موسی اسوار، سعید رضوانی، پس از بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه، فهرست نامزدهای راه‌یافته به مرحله‌ نهایی سومین دوره‌ از جایزه مذکور را به شرح ذیل اعلام کردند:

اسب‌ها و آدم‌ها، نوشته‌ ویلیام فاکنر، ترجمه‌ احمد اخوت، نشر افق

سحابی خرچنگ، نوشته‌ اریک شوویار، ترجمه‌ مژگان حسینی‌روزبهانی، انتشارات ققنوس

سفر شگفت‌انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود، نوشته‌ رومن پوئر تولاس، ترجمه‌ ابوالفضل الله‌دادی، انتشارات ققنوس

زلیخا، نوشته‌ گوزل یاخینا، ترجمه‌ زینب یونسی، انتشارات نیلوفر

خرگوش و مارهای بوآ، نوشته‌ فاضل اسکندر، ترجمه‌ آبتین گلکار، نشر افق

مراسم اهدای سومین جایزه و نشان ابوالحسن نجفی روز سه‌شنبه نهم بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

جایزه‌ ابوالحسن نجفی هر ساله به منظور احترام و پاسداشت خدماتی که او به فرهنگ و ادب و عرصه‌ ترجمه‌ ایران کرده، به بهترین ترجمه‌ رمان و مجموعه‌داستان کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شده، اهدا می‌شود.