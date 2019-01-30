برگزیدگان سومین جایزه ابوالحسن نجفی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان سومین دوره جایزه ابوالحسن نجفی برای تقدیر از ترجمههای رمان و مجموعهداستان، عصر دیروز سهشنبه ۹ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
نامزدهای نهایی راهیافته به مرحله دوم این جایزه عبارت بودند از: اسبها و آدمها، نوشته ویلیام فاکنر، ترجمه احمد اخوت، نشر افق/ سحابی خرچنگ، نوشته اریک شوویار، ترجمه مژگان حسینیروزبهانی، انتشارات ققنوس/ سفر شگفتانگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود، نوشته رومن پوئر تولاس، ترجمه ابوالفضل اللهدادی، انتشارات ققنوس/ زلیخا چشمهایش را باز میکند، نوشته گوزل یاخینا، ترجمه زینب یونسی، انتشارات نیلوفر و خرگوش و مارهای بوآ، نوشته فاضل اسکندر، ترجمه آبتین گلکار، نشر افق
هیات داوران این جایزه (متشکل از منوچهر بدیعی، ضیاء موحد، مهستی بحرینی، عبدالله کوثری، حسین معصومیهمدانی، موسی اسوار و سعید رضوانی)، به پاس کارنامهی پربرگوبار در عرصه ترجمه، جایزهی ویژهی خود را به احمد اخوت و جایزه مترجم برتر را برای ترجمه رمان زلیخا به زینب یونسی اهدا کردند.
به برگزیدگان این جایزه نشان ابوالحسن نجفی و صد میلیون ریال وجه نقد اهدا شد.
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