اسرائیل هنوز هم بزرگترین مشکل جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خامه یار معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بعداز طهر امروز در نهمین همایش غزه نماد مقاومت اظهار داشت: امام خمینی (ره) نهضت استبداد ستیزی را با نهضت استعمارستیزی در آمیختند و این تلفیق تفکیک ناپذیر است. باید یادآوری کنم امام (ره) در نخستین سخنرانی ضد استبدادی خود در سال ۴۲ که شاه را هدف قرار داده بود، ۱۸ بار اسم رژیم صهیونیستی را به کار برد و مشکلات ایران آن روز را به اسرائیل گره زد.

وی افزود: امام (ره) در طول سالیان مبارزه در نجف و ترکیه نسبت به مساله فلسطین اهمیت می دادند، انقلاب اسلامی با رهنمود امام (ره) و همت والای ایشان برای اولین بار بر خلاف قوانین رایج سفارت اسرائیل را در اختیار فلسطینیان قرار گرفت.

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: مخالفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اشغالگران به شدت ادامه داشت و در مجلس نیز طرح هشت ماده‌ای در حمایت از فلسطین تصویب شد.

خامه یار بیان کرد: امروز پس از ۴۰ سال گذشت از انقلاب اسلامی همین موضع حمایت را رهبری دارند و بدون شک بزرگترین مشکل جهان اسلام را اسرائیل می‌دانند.

وی افزود: فهم واحدی از ماهیت و موجودیت اسرائیل در منطقه وجود ندارد، لذا درک مشترک و دقیق و یکسان برای داشتن چشم انداز بهتر برای مساله فلسطین کاملا ضروری است.

خامه یار ادامه داد: تشکیل رژیم صهیونیستی دارای یک عمق استراتژیک و خطرناک است یعنی اسرائیل یک پروژه استعماری است و پروژه سرزمینی، قومیت و ملی نیست و نگاه جمهوری اسلامی ایران و رهبران انقلاب نیز به آن به عنوان یک پروژه استعماری است.

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: آنچه امروز روی زمین می‌بینم کاملا نشان دهنده برنامه سایکس پیکو شماره ۲ کشورهای غربی و به خصوص آمریکا است و حتی به مراتب خطرناک تر از سایکس پیکو شماره یک است.امروز جنگ‌های مذهبی و قومی و ناسیونالیستی هدف اساسی این پروژه است.

وی در پایان با بیان این که بیانیه بالفور زاییده سایکس پیکو بود، خاطر نشان کرد: علی رغم فضاهای تبلیغاتی و جنگ روانی که علیه ملت‌های منطقه و مقاومت است قضیه فلسطین فرا ملی، فرا سرزمینی، فرا قومی و فرا مذهبی است.