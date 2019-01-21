برترین عکس های دنیای زیر آب در سال ۲۰۱۸ را تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، این رقابت از هفت سال قبل توسط سازمانی آمریکایی به نام بلو واتر برگزار می شود و امسال هزاران عکس از ۷۰ کشور جهان در آن شرکت کرده و مجموعا۸۰ هزار دلار جایزه بین برندگان رقابت مذکور توزیع شد. در ادامه تعدادی از عکس های برتر این رقابت را مرور می کنیم.

عکس زیر که توسط دونکان مورل گرفته شده دو سفره ماهی مذکر را نشان می دهد که در تلاش برای جلب نظر یک سفره ماهی مونث در آب های نزدیک به فیلیپین هستند.

عکس زیر نیز که توسط جف میلیسن گرفته شده، یک هشت پای نادر را در حوالی هاوایی و در عمق ۳۰ متری آب نشان می دهد.

عکس پایین هم که توسط ماتئو پیگی در سواحل آنیلائوی فیلیپین گرفته شده دو ماهی را نشان می دهد که در یک بطری نوشیدنی رها شده در عمق اقیانوس سکنی گزیده اند.

عکس زیر هم چهار کوسه را در عمق آب های خلیج مکزیک نشان می دهد که از شدت سرما به همدیگر چسبیده اند. جین وو لی این عکس را تهیه کرده است.

فرانسیس بائیلن عکاس عکس زیر را در حوالی جزائر بالی نیز یک مالی قزل آلای مذکر به تصویر کشیده که به دهها فرزند تازه به دنیا آمده خود می نگرد.

این عکس که توسط دبی والاس در نزدیکی سواحل ایالت کارولینای شمالی گرفته شده لحظه هولناک حمله یک کوسه به ماهی ها را نمایش می دهد.

چان هو تام لمبه عکاس اندونزیایی این عکس تصویر لیسه دریایی را ثبت کرده که یکی از نرم تنان بی صدف بوده و به خاطر رنگ های غیرعادی و ظاهر عجیب و غریبش شهرت دارد.

این ماهی مشهور به بلنی هم در منطقه کاناگاواکن ژاپن در تلاش برای پاکسازی لانه خود است. عکس زیر توسط جینگونگ ژانگ گرفته شده است.

آنتونیو پاسترانا هم در این عکس چهره منحصر به فرد یک کروکودیل را در آب های کوبا ثبت کرده است.

فابریک دودنهافر هم تصویر کشتی غرق شده غول پیکر Million Hope را در دریای سرخ بدین شکل به ثبت رسانده است.

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