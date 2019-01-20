۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق در املش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور با اعلام این خبر گفت: ماموران انتظامی بخش رانکوه حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون بنز حامل بار چوب مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۸۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سرهنگ جانعلی‌پور ادامه داد: در این راستا متهم ۴۹ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی املش با اشاره به اینکه پلیس همواره با افرادی که مبادرت به غارت سرمایه‌های ملی کشور می‌کنند برخورد قانونی خواهد کرد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.