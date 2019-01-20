سیر نزولی کشتی با چوخه در خراسان شمالی

غلامحسین شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشته با چوخه در گذشته نسبت به اکنون رونق بیشتری داشت به طوری که جشنواره های متعدد در طول سال برگزار می شد که با استقبال خوبی از سوی ورزشکاران و تماشاگران همراه بوده و به معرفی بیشتر این ورزش کمک می کرد.

شاکری با بیان اینکه استقبال از ورزش کشتی با چوخه زیاد است و از سویی خراسان شمالی دارای ورزشکاران با پتانسیل و ظرفیت های خوبی در استان است، افزود: این ورزش منابع مالی اش خود گردان و با حمایت های مردمی تامین می شود و از سویی علاقه مندان بسیاری نیز در استان دارد که مورد بی مهری قرار گرفته اند.

نبود برنامه ریزی مدون و سوء مدیریت

وی نبود برنامه ریزی مدون و سوء مدیریت برای ورزش کشتی با چوخه در سال های اخیر را از عوامل عدم رشد این رشته ورزشی اعلام کرد.

به گفته وی عشق و علاقه و حمایت از این ورزش مورد توجه قرار نمی گیرد در حالی که خراسان شمالی به نسبت سایر استان ها در این ورزشی قوی تر ظاهر شده و طی سال های گذشته خط مشی کشتی با چوخه را تعیین می کرد اما هم اکنون از استان هایی نظیر خراسان جنوبی نیز عقب افتاده است.

این پیشکسوت کشتی با چوخه همچنین عدم پیگیری، برنامه ریزی و نداشتن همکاری با فدراسیون را از عوامل افول این ورزش دانست.

به گفته شاکری ضعف مدیریتی از سویی و ورود سیاسیون از سوی دیگر سبب می شود عده ای حمایت گر باشند و عده ای به این ورزش ضربه بزنند.

وی به تلفیق کشتی با چوخه، جودو و کوراش اشاره کرد و گفت: پیش از این تیم ملی متشکل از نمایندگان خراسان شمالی بود و کوراش نیز به همین صورت در حالی که هم اکنون نتوانستیم در تیم ملی اعضای ثابتی داشته باشیم و این نشان دهنده افت کشتی با چوخه است و اگر رونق حاکم بود قطعا جودو کاران بیشتری نیز داشتیم.

وی در ادامه به منش و اخلاق ورزشی اشاره کرد و افزود: منش و اخلاق ورزشی در کشتی گیران به نسبت گذشته کمرنگ شده به خاطر اینکه ورزشکاران کمتر به مادیات توجه می کردند و عملا مادی گرا نبودند این در حالی است که اکنون ورزشکاران پیش از رفتن بر روی تشک بدون قرار داد کشتی نمی گیرند.

این پیشکسوت کشتی با چوخه، بی ریایی، صاف و شفاف بودن با خلوص نیت را از ویژگی ورزشکاران سابق عنوان کرد که این روزها در کمتر ورزشکاری دیده می شود.

رشد علمی فزاینده رشد ورزشی ضعیف

شاکری ضمن تاکید اینکه ورزشکاران طی سال های اخیر رشد علمی فزاینده ای داشته اند، بیان کرد: از نظر علمی رشد فزاینده ای داشتیم و امکانات، تجهیزات و فضاهای ورزشی نیز بیشتر شده اما در بحث رشد ورزشی ضعیف عمل کرده ایم.

وی به سلیقه ای عمل کردن مدیران اشاره کرد و گفت: مدیران سعی کرده اند سلیقه و تفکرات شخصی خود را به تفکرات مردمی ارجحیت دهند که این عامل نیز جزء مهم ترین عواملی است که سبب افت این ورزش شده و مانع از برنامه ریزی درست و مدیریتی شده است.

شاکری ضمن تاکید اینکه خراسان شمالی دارای ورزشکاران با پتانسیلی است که به خاطر سوء مدیریت کمتر معرفی شده و رشد داشته اند، افزود: با توجه به فضاهای ورزشی مطلوب آن طور که باید نتوانسته ایم از ظرفیت هایمان در راستای رشد ورزش بهره مند شویم.

وی اظهار کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری اماکن به بخش خصوصی به درستی اجرا نمی شود در حالی که حمایت بخش خصوصی ظرفیت خوبی است که زمینه توسعه یافتگی را ایجاد می کند.

وی مطرح کرد: مدیران سه استان خراسان سلیقه و تفکرات شخصی را به سلایق جمعی ارجح ندانند، مدیران سه استان وحدت داشته و قوانین مدونی درارتباط با کشتی با چوخه بگیرند تا یکنواخت باشد و بتوان قوانین و مقرارت خوبی اجرا کرد.

خمودگی و خستگی کشتی با چوخه

مسئول اسبق انجمن کشتی با چوخه کشور در ادامه با بیان اینکه تفرقه در بین کشتی گیران با چوخه زیاد است، گفت: این ورزش قدمت زیادی داشته و طرفداران بسیاری نیز در استان دارد و مورد علاقه مردم استان است اما طی چند سال اخیر، خمودگی و خستگی در کشتی با چوخه مشاهده می شود و انگیزه را در بین علاقه مندان از بین برده است.

شاکری با بیان اینکه کشتی با چوخه ورزش سنتی، بومی و محلی خراسان شمالی است، اظهار کرد: کشتی دارای رشته ها و سبک های مختلفی بوده که کشتی با چوخه بهترین نوع کشتی است که قدمت دیرینه ای دارد و با مردم استان عجین شده است.

به گفته وی سال ۱۳۸۸ زمانی که مسئولیت انجمن کشتی با چوخه کشور را بر عهده داشتم این کشتی ثبت ملی شد .

وی از دیگر برنامه های مهمی که برای توسعه ورزش کشتی با چوخه انجام شده به برگزاری میزبانی جشنواره روستایی و عشایری در محل پارک بش قارداش بجنورد اشاره کرد.

شاکری تصریح کرد: اعزام به مسابقات جهانی بومی و محلی در کشور لیتوانی در سال ۱۳۸۸ انجام شد و بیش از ۵۰ کشور در این مسابقات جهانی حضور داشتند، سال ۱۳۹۲ مسابقات بین المللی کشتی را برگزار کردیم که در گود اسفراین میزبان کشتی گیران ارمنستان و آذر بایجان بودیم.

وی از مهمترین دیدگاه های خود در مدت فعالیت خود به رونق و ترویج این ورزش در کشور اشاره کرد و افزود: نخستین اعزام ها برای حضور در دوره های داوری و مربیگری کشتی با چوخه انجام شد و در یزد، قم و زنجان نمایندگان استان توانستند مدارک داوری و مربیگری این رشته ورزشی را کسب کنند.