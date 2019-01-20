خبرگزاری مهر - گروه استانها: در سالهای اخیر تلاش گستردهای برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی صورت گرفته و برای این منظور یکی از نیازهای اساسی که کتابخانه و کتاب بوده نیز توسعه یافته است.
هرچند این میزان توسعه با وضعیت استاندارد فاصله داشته و هنوز هم نیاز است که شاهد تقویت کتابخانههای عمومی، فضای مطالعه و افزایش تعداد کتابها باشیم، ولی همین منابع و امکانات موجود نیز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است.
در بسیاری از شهرها و روستاها کتابخانههایی ایجاد شده ولی میزان استفاده از این کتابخانهها و امانتگیری کتاب آنکونه که باید انجام نمیشود و استقبال خوبی را از این فضای کتابخانهها شاهد نیستیم.
در استان بوشهر نیز این مشکل وجود دارد و در برخی نقاط این شهرستان استقبال خوبی از منابع و امکانات کتابخانهای صورت نگرفته است که میطلبد تلاش بیشتری برای ترویج فرهنگ مطالعه صورت گیرد.
فرهنگ مطالعه نهادینه شود
فرماندار تنگستان با تاکید بر ترویج فرهنگ مطالعه اظهار داشت: بحث کتاب یک عنصر تأثیرگذار در ارتقای سطح علم و آگاهی و توسعه جامعه بشری است ولی معمولا یکی از کمتوجهترین عناصر جامعه ما شده است.
عبدالحسن رفیعیپور تصریح کرد: ما اهمیتی به کتاب و کتابخوانی نمیدهیم بعدا توقع داریم که جامعه، دانش آموزان، دانشجویان، فعالین اجتماعی و سیاسی به بحث کتاب و کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه کتاب در جامعه توجه کنند.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: همه ما بایستی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی، آگاهی و افزایش علم در جامعه تلاش کار بردی انجام دهیم.
توسعه کتابخانههای عمومی
وی با بیان اینکه باید کتاب و کتابخوانی در جامعه نهادنیه کنیم ادامه داد: باید توسعه کتابخانه های عمومی که یکی از عوامل رشد، توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است در روستاهایی که حداقل دارای ۱۵۰۰ نفر جمعیت هستند ایجاد کرد.
وی افزود: کتابخانههای عمومی شهرستان برای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان با ایجاد کتابخانههای سیار در اداراتی که کارمند و ارباب رجوع زیادی دارند، بیمارستان و مدارس ورود کنند.
رفیعیپور با اشاره به اینکه آموزش و پرورش برای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه فرهنگ سازی کند اضافه کرد: هر هدیهای که به دانش آموزان داده می شود همراه آن یک کتاب باشد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید کتاب را در دسترس مردم قرار داد بیان کرد: زمانی که کتاب در اختیار مردم قرار گرفت می توانیم بحث توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی درجامعه نهادینه کنیم.
ظرفیت کتابخانهها استفاده نمیشود
سید علی هاشمی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر نیز با تاکید بر لزوم تقویت مطالعه در جامعه، اظهار داشت: از ظرفیت کتابخانههای عمومی در استان بوشهر به خوبی استفاده نمیشود.
وی به وضعیت شهرستان تنگستان اشاره کرد و ادامه داد: در دلوار کتابخانهای در دو طبقه احداث کردند با دو نیرویی که از هفت صبح هستند تا هفت عصر ولی متاسفانه بیشتر از ۲۵۰ نفر عضو ندارند.
پدران و مادران کتابخوان شوند
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر افزود: تا در جامعه پدر و مادران به فرهنگ ترویج کتاب و کتاخوانی اهمیت ندهند نسل آینده نیز کتابخوان نخواهد شد .
هاشمی خاطرنشان کرد: در جامعه فضای کتابخانههای عمومی به انداز کافی وجود دارد و نیروی لازم هم در این کتابخانه ها حضور دارند اما کتابخوان در جامعه وجود ندارد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان افزود: برنامههایی کتابخانههای عمومی در استان بوشهر تهیه و تدوین میشود مبتنی بر علم دانش است.
وی ادامه داد: ظرفیت کتابخانه های عمومی در استان بوشهر محدود است و کتابهایی که جدید وارد میشود، کتابهای قدیمی کنار گذاشته میشود.
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