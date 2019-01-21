حجتالاسلام ولیالله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان برای گرامیداشت ایامالله دهه فجر از چند ماه گذشته برنامهریزی کرده است، گفت: برای این دهه تبلیغ و سخنرانی برای عموم مردم در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برنامهریزی شده است.
وی اظهار کرد: جامعیت ولیفقیه (اهمیت رهبری در نظام جمهوری اسلامی)، نقش ولایتفقیه در مدیریت و مهار بحرانها، توطئه دشمنان در نفی و تخریب ولایتفقیه و القاء جدایی دین از سیاست و لزوم میثاق مستمر با ولایت و رهبری از محورهای مهم سخنرانی در دهه فجر و ایام فاطمیه است.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تبیین فرهنگ مقاومت و ضرورت دفاع از حرم اهلبیت، تحلیل علمی مسائل خرافی و عرفانهای نوظهور دروغین، تبیین مواضع و عقاید وهابی، سلفی گری و تکفیری و پرهیز و جلوگیری از هرگونه بدعت، خرافه پردازی و آسیب از محورهای پیش بینی شده برای طرح در برنامه های مختلف دهه فجر است.
مصائبی با بیان اینکه ایامالله فجر باید باکیفیت و بامحتوا برگزار شود، تأکید کرد: تبیین اندیشههای امام راحل توسط سازمان به جد انجام میشود.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دهه فجر برای ما ایرانیها روز مبارکی است و باید تمام برنامههای گرامیداشت دهه فجر با محوریت مردمی و حضور جوانان برگزار شود.
گفتنی است بیش از ۸۰۰ برنامه و فعالیت فرهنگی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در دهه فجر توسط نهادها و مجموعههای وابسته برگزار میشود.
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