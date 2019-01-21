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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۴

معاون تبلیغات اسلامی استان زنجان:

تبیین اندیشه‌های امام محور اصلی برنامه های دهه فجر است

تبیین اندیشه‌های امام محور اصلی برنامه های دهه فجر است

زنجان-معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه ایام‌الله فجر باید باکیفیت و با محتوا برگزار شود، گفت: تبیین اندیشه‌های امام راحل توسط سازمان محور اصلی برنامه ها است.

حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان برای گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر از چند ماه گذشته برنامه‌ریزی کرده است، گفت: برای این دهه تبلیغ و سخنرانی برای عموم مردم در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برنامه‌ریزی شده است. 

وی اظهار کرد: جامعیت ولی‌فقیه (اهمیت رهبری در نظام جمهوری اسلامی)، نقش ولایت‌فقیه در مدیریت و مهار بحران‌ها، توطئه دشمنان در نفی و تخریب ولایت‌فقیه و القاء جدایی دین از سیاست و لزوم میثاق مستمر با ولایت و رهبری از محورهای مهم سخنرانی در دهه فجر و ایام فاطمیه است. 

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تبیین فرهنگ مقاومت و ضرورت دفاع از حرم اهل‌بیت، تحلیل علمی مسائل خرافی و عرفان‌های نوظهور دروغین، تبیین مواضع و عقاید وهابی، سلفی گری و تکفیری و پرهیز و جلوگیری از هرگونه بدعت، خرافه پردازی و آسیب از محورهای پیش بینی شده برای طرح در برنامه های مختلف دهه فجر است. 

مصائبی با بیان اینکه ایام‌الله فجر باید باکیفیت و بامحتوا برگزار شود، تأکید کرد: تبیین اندیشه‌های امام راحل توسط سازمان به جد انجام می‌شود.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دهه فجر برای ما ایرانی‌ها روز مبارکی است و باید تمام برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر با محوریت مردمی و حضور جوانان برگزار شود.

گفتنی است بیش از ۸۰۰ برنامه و فعالیت فرهنگی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در دهه فجر توسط نهادها و مجموعه‌های وابسته برگزار می‌شود.

کد مطلب 4518962

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