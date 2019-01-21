توزیع گوشت باید بر اساس کد ملی سرپرست خانوار انجام شود

اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل افزایش بی رویه قیمت گوشت قاچاق دام و بالا بودن قیمت آن بالا بودن قیمت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق است که حدود سه برابر قیمت داخل کشور بوده و همین امر زمینه قاچاق دام را فراهم می کند.

وی از توزیع هفتگی ۴۰ تا ۵۰ تن گوشت منجمد و گرم در سطح استان خبر داد و افزود: قیمت گوشت در بازار حدود ۸۰ هزار تومان است و نرخ گوشت منجمد به ازای هرکیلوگرم ۲۹ هزار تومان و گوشت گرم بین ۳۷ تا ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه ۱۵ درصد گوشت مورد نیاز استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام تامین می شود گفت: نیاز مردم استان بسیار بیشتر از این میزان است.

وی با گلایه از سو استفاده عده ای با ایستادن چندباره در صفوف خرید گوشت و فروختن آن به مراکز غذای آماده و رستوران ها افزود: درصدد طراحی و راه اندازی نرم افزاری هستیم تا توزیع گوشت بر اساس کدملی سرپرست خانواده انجام شود.

به گفته پرویزی فر، علاوه بر توزیع گوشت گرم و منجمد گوسفند و گوساله شرکت پشتیبانی امور دام در مرکز کشور، درصدد خرید ۶۰۰ هزار راس گوسفند با هدف کشتار و ارسال به استان ها است.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه تصریح کرد: با افزایش تعداد مراکز عرضه گوشت در استان و برپایی آن ها در مناطق حاشیه نشین به طور جدی درصدد کاهش زمینه های سو استفاده برخی افراد هستیم.