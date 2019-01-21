به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ رقابت های جام ملتهای آسیا در ادوار گذشته، تیم ملی فوتبال کشورمان با ۳ بار قهرمانی یکی از تیم‌های پر افتخار در این مسابقات است.

سومین قهرمانی ایران در ششمین دوره این مسابقات با میزبانی تهران به دست آمد. تیم ملی ایران در حالی در آن دوره از بازی ها جام قهرمانی را بالای سر برد که در هیچ کدام از بازی هایش گل نخورد.

ملی پوشان کشورمان در ششمین دوره جام ملت‌ها در حالی قهرمان شدند که منصور رشیدی سنگربان تیم ملی ایران در آن دوره از مسابقات بدون گل خورده کارش را به پایان رساند و رکورد صد درصد کلین شیت را از خود به جای گذاشت تا اتفاقی تاریخی را ادوار پیشین این مسابقات رقم بزند.

علیرضا بیرانوند در ۴ بازی نخست از هفدهمین دوره جام ملت‌های آسیا با ۴ کلین شیت کامل همراه با تیم ملی ایران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات رسیده است.

هرچند تیم ملی هنوز راه زیاد و سختی تا قهرمانی دارد و کار بیرانوند هم برای ادامه کلین شیت تا آخرین دقیقه از آخرین بازی ساده نیست، اما اگر او چنین اتفاقی را رقم بزند بعد از منصور رشیدی، دومین دروازه بان تاریخ فوتبال ایران و حتی آسیا خواهد بود که با صد درصد کلین شیت کارش در جام ملت‌های آسیا را ادامه می دهد.