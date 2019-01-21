کشف ماهی که بدون نیاز به اکسیژن زنده می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پیش از این تصور می شد ماهی ها برای زنده ماندن به حداقلی از اکسیژن نیاز دارند، اما کشف جدید نشان می دهد گونه هایی از ماهی ها می توانند در فضایی که تقریبا اکسیژنی در آن وجود ندارد، زنده بمانند.

کشف این ماهی ها در جریان تحقیقاتی انجام شده که از سال ۲۰۱۵ آغاز گردیده است. برای شناسایی این ماهی ها از یک ربات اقیانوس نورد کنترل از راه دور استفاده شده که بیش از هزار متر در عمق آب فرو می رود. میزان اکسیژن در این بخش از آب های اقیانوسی جهان در پایین ترین حد خود در مقایسه با دیگر نقاط جهان است. همین مساله باعث می شود هیچ حیوانی در این شرایط قادر به تداوم زندگی نباشد.

تا به حال دوگونه ماهی در آب های خلیج کالیفرنیا شناسایی شده که یکی گونه ای از گربه کوسه به نام Cephalurus cephalus و دیگری نوعی روده ماهی به نام Cherublemma emmelas می باشد. میزان اکسیژن محیطی که ماهیان مذکور در آن زندگی می کنند تا ۴۰ برابر کمتر از مقدار اکسیژن مورد نیاز برای زندگی ماهیان عادی است.

نکته جالب حضور گسترده ماهی های مذکور در مناطق کم اکسیژن و عدم تمایل آنها به حضور در نقاطی با اکسیژن بالاست. به نظر می رسد همین مساله عامل اصلی بقای آنها و شکار نشدن این ماهی ها توسط ماهی ها و کوسه های بزرگتر باشد.