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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۸

الحوثی: ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی - آمریکایی اثبات شد

الحوثی: ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی - آمریکایی اثبات شد

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تأکید کرد که ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی - آمریکایی در این کشور بر همگان اثبات شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن بر ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی ـ آمریکایی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی ـ آمریکایی در این کشور بر همگان اثبات شده است.

الحوثی افزود: مخالفت دشمن سعودی با اجرای توافق مربوط به تبادل اسرای یمن که از جراحت و بیماری رنج می‌برند، حکایت از تروریستی بودن ائتلاف سعودی- آمریکایی دارد.

وی تأکید کرد: ائتلاف سعودی از منع پروازهای فرودگاه بین‌المللی صنعاء به عنوان سلاحی برای افزایش درد و رنج ملت یمن استفاده می‌کند.

کد مطلب 4519015

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