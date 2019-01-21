الحوثی: ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی - آمریکایی اثبات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن بر ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی ـ آمریکایی تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ماهیت تروریستی ائتلاف سعودی ـ آمریکایی در این کشور بر همگان اثبات شده است.
الحوثی افزود: مخالفت دشمن سعودی با اجرای توافق مربوط به تبادل اسرای یمن که از جراحت و بیماری رنج میبرند، حکایت از تروریستی بودن ائتلاف سعودی- آمریکایی دارد.
وی تأکید کرد: ائتلاف سعودی از منع پروازهای فرودگاه بینالمللی صنعاء به عنوان سلاحی برای افزایش درد و رنج ملت یمن استفاده میکند.
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