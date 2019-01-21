علت تضعیف ریشه مو/ راهکار تعویق طاسی آقایان

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به آمارهای جهانی از هر ۲ نفر، یک نفر از ریزش مو رنج می برد که اغلب دلایلی موروثی دارد. آمارهای دیگری نشان می دهند که در ۸۰ صد موارد، مشکل ژنتیکی «آندروژنتیک آلوپسیا» است که این می تواند آقایان را نگران کند. اما آنچه که ما باید بدانیم این است که ریزش مو وراثتی یک بیماری نیست و تنها یک جابجایی ژنتیکی است. از این رو، قابل درمان نیست و باید به طور مستمر به آن رسیدگی کرد.

علیرضا میراسماعیلی متخصص پوست و مو، پیرامون این قبیل ریزش مو، گفت: «آندروژنتیک آلوپسیا» به طور مشخص از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. در نتیجه، راهکارهای بهداشتی و آرایشی در طولانی مدت نسبت به درمان های دارویی مناسب تر به نظر می رسد چرا که در روش های آرایشی و بهداشتی دیگر در مقایسه با درمان دارویی ریسک عوارض جانبی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که عامل «آندروژنتیک آلوپسیا» چیست، افزود: هورمون تستسترون مازاد، که در دوران بلوغ آزاد می شود، عامل رشد موهای صورت(ریش) است ولی در عین حال باعث تضعیف ریشه مو در پوست سر می شود. بر اساس وضعیت وراثتی شخص، ریشه های مو به تستسترون واکنش لحظه ای شدید نشان می دهند. این امر باعث قطع انرژی رسانی به مو می شود، که متعاقبا باعث تضعیف ریشه های مو می گردد.

میراسماعیلی ادامه داد: بر این اساس فاز رشد مو کوتاه شده و دوره زندگی مو قبل از کامل شدن به پایان خواهد یافت. باید بدانیم که معمولا ریشه مو بیش از ۸ سال فعال است،(فاز رشدی مو) که این مدت شامل دوره استراحت مو نیز می شود. ریشه پس از این مدت، مو را بدون هیچ واهمه ای رها می کند. به این ترتیب این فرایند رشد قبل از مرگ ریشه ۱۴ بار تکرار می شود.

وی گفت: بسته به وضعیت ژنتیکی فرد، تستسترون می تواند از ایجاد c-AMP (ترکیب پیام رسان انرژی که برای متابولیسم ریشه لازم است) جلوگیری کند که این کار باعث کوتاه شدن دوره عمر ریشه می شود. اگر این روند ادامه یابد، می تواند منجر به طاسی سر شود.

این متخصص پوست و مو، در خصوص راهکار پیشنهادی برای توقف روند طاسی، بکارگیری و کمک از کمپلکس های کافئین را مورد اشاره قرار داد و افزود: بنابر تحقیقات صورت گرفته در آلمان، کمپلکس کافئین باعث طولانی تر شدن دوره رشد ریشه مو می شود که این امر طاسی را در طولانی مدت به تعویق می اندازد.