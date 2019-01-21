رئیس جدید انجمن هنرهای تجسمی استان گلستان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، رئیس جدید انجمن هنرهای تجسمی استان در نخستین جلسه هیات مدیره دومین دوره انجمن هنرهای تجسمی گلستان انتخاب و معرفی شد.

در این جلسه «محمدرضا عباسپور» به عنوان رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان گلستان انتخاب شد.

همچنین در این جلسه «حمیدرضا فرخی» نایب رییس ، «محمد صادقی» به عنوان دبیر و «بهروز طیبی فر» به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

یادآور می شود اعضای جدید به مدت دو سال مسئولیت هیئت مدیره انجمن را عهده دار خواهند بود.