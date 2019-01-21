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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۱

رئیس جدید انجمن هنرهای تجسمی استان گلستان انتخاب شد

رئیس جدید انجمن هنرهای تجسمی استان گلستان انتخاب شد

گرگان- «محمدرضا عباسپور» به عنوان رئیس جدید انجمن هنرهای تجسمی استان گلستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، رئیس جدید انجمن هنرهای تجسمی استان در نخستین جلسه هیات مدیره دومین دوره انجمن هنرهای تجسمی گلستان انتخاب و معرفی شد.

 در این جلسه «محمدرضا عباسپور»  به عنوان رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان گلستان انتخاب شد.

همچنین در این جلسه «حمیدرضا فرخی» نایب رییس ، «محمد صادقی» به عنوان دبیر و «بهروز طیبی فر» به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

یادآور می شود اعضای جدید به مدت دو سال مسئولیت هیئت مدیره انجمن را عهده دار خواهند بود.

کد مطلب 4519045

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