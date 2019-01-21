خیز نماینده قم برای قهرمانی در لیگ ملی بسکتبال با ویلچر

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ ملی بسکتبال با ویلچر سطح دوم مسابقات این رشته در ایران به حساب می‌آید و تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم که تنها به دلیل نبود بودجه کافی برای حضور در لیگ برتر، وارد لیگ ملی شده در این مسابقات مدعی اول کسب عنوان قهرمانی است.

تیم ایثار قم از تیم‌های باسابقه و ثابت قدم بسکتبال با ویلچر کشور است که طی سال‌های گذشته بدون وقفه و به طور یکنواخت در عرصه بسکتبال با ویلچر ایران تیمداری کرده است و اکنون با صعود به نیمه نهایی لیگ ملی برای قهرمانی در این مسابقات خیز برداشته است.

پس از موفقیت قاطع این تیم در مرحله گروهی لیگ ملی، تیم ایثار قم که اکنون به ایثار شیمی‌در تغییر نام داده توانست در یک چهارم نهایی از سد حریف هرمزگانی خود عبور کند و به نیمه نهایی برسد. بسکتبالیست‌های قمی در ۲ بازی برابر تیم هیئت هرمزگان در زمین حریف پیروز شدند و اکنون در جمع ۴ تیم پایانی لیگ قرار دارند.

حمایت باشگاه شیمیدر تهران که در لیگ برتر بسکتبال مردان ایران تیمی قدرتمند و پرستاره در اختیار دارد سبب شده بخشی از دغدغه‌های علی خوشرفتار مدیر عامل باشگاه ایثار رفع شود. ایثار که تا همین چند سال قبل قهرمان لیگ برتر بود امیدوار است بتواند با رفع موانع مالی بار دیگر فرصت حضور در لیگ برتر را به دست بیاورد.