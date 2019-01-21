سند مزایده‌ حضورتان در باغ کتاب را منتشر کنید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم فریدون مدیر موسسه انتشارات محراب قلم و بازرس شرکت ماهپیشیونی به برخی از اظهارات محمد علی جعفریه مدیر نشر ثالث که در گفتگو با مهر ایراد شده بود پاسخ داد.
متن پاسخ فریدون که در قالب نامهای به مهر ارسال شده است به شرح زیر است:
با سلام، جناب آقای جعفریه در مصاحبه ۲۹/۱۰/۹۷ خود ضمن ارائه موفقیت ها و پاک دستی خود و دوستانشان تمام مشکلات را متوجه چند نفر در صنف کرده اند و سپس در یک جمله گفته اند : «که ما گفتیم این دوستان هم بگویند.»
بنده از دوسال پیش که بازرس موسسه ماه پیشونی شدهام، آماج انواع تهمتها و بی مهری ها قرار گرفته ام و به رغم بارها دعوت دوستان به گفتگو در فضایی آرام به قصد رفع سوء تفاهم ها و اختلاف ها، همچنان تهمتزنیها ادامه یافته است. با این حال، مجدداً اعلام می کنم در هر زمان و مکانی آماده ی گفتگو هستم تا دوستی و محبت جای سوء تفاهم و اختلاف را بگیرد.
صرفاً به این نکته توجه میدهم که در مصاحبه با خبرنگاران سوالی مطرح شد که ضمن درخواست پخش نشدن پاسخ، برای اقناع خبرنگار توضیحی ارائه کردم. متاسفانه یکی از رسانهها بدون توجه به درخواست بنده پاسخ رابه صورت نارسا و ناقص منتشر کرده است. از آنجا که همکار محترم جناب آقای جعفریه صفت ناخوشایند رانتخوار را به کار گرفته اند، به این چند نکته اشاره میکنم:
۱- غرض من از عبارت فروشگاههای کریم خان، فقط فروشگاه ثالث بوده و نه هیچ فروشگاه دیگری.
۲- انتظار داشتم آقای جعفریه صادقانه دریافت وام کم بهره از وزارت ارشاد رابرای خرید فروشگاه بیان کنند که نشد.
۳- نشر ثالث ناشر عمومی بزرگسال است؛ اما کافی شاپ کودک را در باغ کتاب راه اندازی کرده و بهرهبرداری از آن را به دیگری سپرده اند. آیا صواب است که این موضوع رازیر سوال بکشیم؟
۴-ما سند مزایده بخش کتاب کودک باغ کتاب را در خبرگزاری فارس منتشر کردهایم. لطفاً همکار عزیز ما هم سند مزایده کافی شاپ کودک را منتشر کنند.
۵-درخواست میکنیم رزومه مدیریتی کاندیداهای معرفی شدهی هم اندیشی برای مدیریت قوی اتحادیه را ملاحظه کنند، اگر لازم باشد ما هم رزومه هفت نفری رامنتشر میکنیم.
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