سند مزایده‌ حضورتان در باغ کتاب را منتشر کنید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم فریدون مدیر موسسه انتشارات محراب قلم و بازرس شرکت ماه‌پیشیونی به برخی از اظهارات محمد علی جعفریه مدیر نشر ثالث که در گفتگو با مهر ایراد شده بود پاسخ داد.

متن پاسخ فریدون که در قالب نامه‌ای به مهر ارسال شده است به شرح زیر است:

با سلام، جناب آقای جعفریه در مصاحبه ۲۹/۱۰/۹۷ خود ضمن ارائه موفقیت ها و پاک دستی خود و دوستانشان تمام مشکلات را متوجه چند نفر در صنف کرده اند و سپس در یک جمله گفته اند : «که ما گفتیم این دوستان هم بگویند.»

بنده از دوسال پیش که بازرس موسسه­ ماه پیشونی شده­ام، آماج انواع تهمت­ها و بی مهری ها قرار گرفته ام و به رغم بارها دعوت دوستان به گفتگو در فضایی آرام به قصد رفع سوء تفاهم ها و اختلاف ها، همچنان تهمت­زنی­­­­ها ادامه یافته است. با این حال، مجدداً اعلام می کنم در هر زمان و مکانی آماده ی گفتگو هستم تا دوستی و محبت جای سوء تفاهم و اختلاف را بگیرد.

صرفاً به این نکته توجه میدهم که در مصاحبه با خبرنگاران سوالی مطرح شد که ضمن درخواست پخش نشدن پاسخ، برای اقناع خبرنگار توضیحی ارائه کردم. متاسفانه یکی از رسانه‌ها بدون توجه به درخواست بنده پاسخ رابه صورت نارسا و ناقص منتشر کرده است. از آنجا که همکار محترم جناب آقای جعفریه صفت ناخوشایند رانت­خوار را به کار گرفته اند، به این چند نکته اشاره می­کنم:

۱- غرض من از عبارت فروشگاه­های کریم خان، فقط فروشگاه ثالث بوده و نه هیچ فروشگاه دیگری.

۲- انتظار داشتم آقای جعفریه صادقانه دریافت وام کم بهره از وزارت ارشاد رابرای خرید فروشگاه بیان کنند که نشد.

۳- نشر ثالث ناشر عمومی بزرگسال است؛ اما کافی شاپ کودک را در باغ کتاب راه اندازی کرده و بهره­برداری از آن را به دیگری سپرده اند. آیا صواب است که این موضوع رازیر سوال بکشیم؟

۴-ما سند مزایده­ بخش کتاب کودک باغ کتاب را در خبرگزاری فارس منتشر کرده­ایم. لطفاً همکار عزیز ما هم سند مزایده کافی شاپ کودک را منتشر کنند.

۵-درخواست می­کنیم رزومه­ مدیریتی کاندیداهای معرفی شده­ی هم اندیشی برای مدیریت قوی اتحادیه را ملاحظه کنند، اگر لازم باشد ما هم رزومه­ هفت نفری رامنتشر می­کنیم.