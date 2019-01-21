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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

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فعال شدن پیست اسکی «شیخ شبان»/ورزش های زمستانی رونق گرفت

فعال شدن پیست اسکی «شیخ شبان»/ورزش های زمستانی رونق گرفت

شهرکرد- بارش قابل توجه برف در شهرستان بن چهارمحال و بختیاری موجب فعال شدن پیست اسکی «شیخ شبان» این شهرستان شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، بارش قابل توجه برف در شهرستان بن چهارمحال و بختیاری موجب فعال شدن  پیست اسکی «شیخ شبان» شده است.

ورزش های زمستانی در این منطقه پس از دو سال تعطیلی پیست اسکی «شیخ شبان» رونق گرفت.

کد مطلب 4519188

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