فعال شدن پیست اسکی «شیخ شبان»/ورزش های زمستانی رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش قابل توجه برف در شهرستان بن چهارمحال و بختیاری موجب فعال شدن پیست اسکی «شیخ شبان» شده است.

ورزش های زمستانی در این منطقه پس از دو سال تعطیلی پیست اسکی «شیخ شبان» رونق گرفت.