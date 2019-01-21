۸۵۰۰ خانه روستایی در ملکان نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر داداش زاده صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بنیاد مسکن ملکان در طول دولت تدبیر و امید تعداد ۷۵۰۰ خانه روستایی را در روستاهای این شهرستان بازسازی و مقاوم سازی کرده و حدود ۸۵۰۰ خانه دیگر نیز نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارد.

وی افزود: همچنین در ۶ روستای شهرستان ملکان از جمله در روستاهای لیلی داغی، تازه کند شیخ الاسلام، کوره بلاغ، باباقاضی تاکنون حتی یک واحد مسکونی بازسازی و مقاوم سازی نشده است.

وی از پرداخت تسهیلات بانکی تا ۴۰ میلیون تومان بصورت ۴ درصد، قرض الحسنه و بلاعوض جهت بازسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی خبر داد.

داداش زاده افزود: بنیاد مسکن در اولین مرحله وام ۲۵ میلیون تومانی بازسازی و مقام سازی خانه های روستایی را به افراد واجد شرایط پرداخت می کند.

وی کارمزد این وام را ۴ درصد با بازپرداخت ۱۳ ساله عنوان کرد و گفت:این وام از اول بهمن ماه جاری آغاز شده و بمدت یک ماه ادامه خواهد داشت و احتمال تمدید هم دارد.

مدیر بنیاد مسکن ملکان گفت:در مرحله دوم نیز وام ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به افرادی که نتوانند ساختمان خود را با ۲۵ میلیون تومان تکمیل کنند اعطا می شود.

وی افزود: همچنین در مرحله سوم به آندسته افرادی که با ۳۵ میلیون تومان وام های قبلی هم نتوانستند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند در صورت احراز بی بضاعت بودنشان وام بلاعوض به مبلغ ۵ الی ۸ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

دادادش زاده گفت: افراد دارای زمین و یا واحدهای مسکونی دارای سند مالکیت و یا قولنامه می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در خصوص شرایط ضمانت این تسهیلات نیز گفت: افرادی که دارای سند مالکیت دارند نیازی به ضامن ندارند و سایر افراد نیز می توانند هر سه نفر متقاضی وام بصورت زنجیره ای به یکدیگر ضامن شوند.