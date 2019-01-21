هشدار سناتور روس درخصوص حضور ناوشکن آمریکا در دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سناتور «آلکسی پاشکوف» در واکنش به حضور ناوشکن آمریکایی در دریایی سیاه گفت: حضور ناوشکن های آمریکایی در دریای سیاه کمکی به امنیت آمریکا نمی کند و این کار در راستای سیاست های داخلی آمریکا صورت گرفته است.

این سناتور روس در ادامه هشدار داد که بهتر است ناوشکن های آمریکایی فاصله خود را از سواحل روسیه حفظ کنند.

روز گذشته ناوگان ششم دریایی آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ناوشکن «یو اس‌ اس دونالد کوک» (USS Donald Cook) از شمال تنگه «داردانل» (Dardanelles) عازم دریاه سیاه شده است.

ناوشکن مذکور به موشک‌ های هدایت شونده نیز مجهز است.

در بیانیه ناوگان ششم دریایی آمریکا ادعا شده است که ماموریت این ناوشکن در راستای انجام عملیات امنیت تردد دریایی و افزایش ثبات منطقه‌ ای با مشارکت متحدان ناتو و دیگر شرکا در منطقه خواهد بود!

این درحالیست که در پی تنش های اخیر میان اوکراین و روسیه در تنگه کرچ، واشنگتن حضور خود در دریای سیاه را به بهانه های مختلفی تقویت کرده است.