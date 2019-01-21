به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابایی در نشستی با حضور اصحاب رسانه که صبح دوشنبه باهدف تشریح عملکرد کاروان ورزشی شهرداری سمنان در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار شد، بابیان اینکه عنوان نائب قهرمانی تیم شهرداری برای اولین بار در طول تاریخ ورزش استان در لیگ برتر تکواندو کشور کسب‌شده است، تأکید کرد: این موفقیت با کسب ۱۰ مدال رنگارنگ توسط تکواندوکاران تیم شهرداری سمنان رقم خورد.

وی افزود: تیم شهرداری سمنان در رقابت‌های لیگ برتر تکواندوی کشور موفق به کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و پنج برنز شد تا پس از تیم راهیان تهران به مقام دوم کشور برسد.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، گفت: رقابت‌های لیگ برتر از ۱۵ خردادماه آغاز و با حضور ۱۶ تیم از سراسر کشور جمعه ۲۸ دی‌ماه در خانه تکواندو فدراسیون در شهر تهران به پایان رسید.

بابایی بابیان اینکه در این رقابت‌ها مهدی قاسمی میر، معین عامری، رادمان خیرخواهان، امیرعرفان حسینی مدال آوردن طلای مسابقات لیگ برتر تکواندو از تیم شهرداری سمنان بودند، تأکید کرد: محمد عزیزی مدال نقره و مهرداد شیرخانی، میثم طاهریان، امیرحسین فضلی، نیما اکبری، شایان غایبی مدال برنز این رقابت ها را کسب کردند.