عملیات واکسیناسیون تب برفکی دام سبک در استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حمزه لوییان اظهار داشت: به منظور مایه کوبی تب برفکی در جمعیت دام سبک (گوسفند و بز)، ۷۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی به ارزش تقریبی دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال توسط اداره کل دامپزشکی استان مرکزی تامین شده که دامداران جهت ایمن سازی دام های خود صرفا هزینه دستمزد واکسیناسیون را طبق تعرفه مصوب به واکسیناتورهای بخش خصوصی پرداخت می کنند.

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: با توجه به پیش‌بینی عملیات واکسیناسیون توسط اکیپ‌های بخش خصوصی به تعداد ۷۰۰ هزار رأس دام سبک امیدواریم با همکاری دامداران جمعیت دامی قابل توجهی زیر پوشش مایه‌کوبی قرار گیرند.

وی ضمن اشاره به اقدامات دامپزشکی استان مرکزی درخصوص مبارزه با بیماری تب برفکی دام افزود: مرحله دوم واکسیناسیون علیه این بیماری در جمعیت گاوی در سراسر استان طی ماه های مهر و آبان سال جاری با مایه کوبی ۷۰ هزار راس دام سنگین انجام شد و سومین مرحله واکسیناسیون دام سنگین نیز، در پایان بهمن و اسفند ماه انجام می گردد.

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی یادآور شد: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی با واگیری بالا است که با علائم زخم دهان و پستان، لنگش و تلفات ناگهانی در بره ها همراه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واکسیناسیون یکی از ابزارهای کنترل و پیشگیری است و رعایت اصول امنیت زیستی از سوی دامداران و اخذ مجوز بهداشتی - قرنطینه ای در زمان جابجایی و حمل دام در جلوگیری از بروز بیماری موثر است و توصیه می شود در هنگام طرح واکسیناسیون از جابجایی دام ها خودداری شود.