۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

ورود دام زنده به اصفهان ممنوع شد؛بهورزان به دامداران هشدار می‌دهند

اصفهان - مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به بروز تب برفکی (FMD) در برخی مناطق کشور گفت: برای جلوگیری از ورود این بیماری ویروسی دام به استان، ورود دام زنده ممنوع شد.

رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش موارد تب برفکی در برخی استان‌ها اظهار کرد: تب برفکی یک بیماری کاملاً ویروسی و مختص دام است که در دامپزشکی به آن «FMD» گفته می‌شود. این بیماری «هیچ‌گونه خطری برای انسان ندارد» و از انسان به دام یا بالعکس منتقل نمی‌شود؛ بنابراین نگرانی‌ها مربوط به جنبه‌های اقتصادی بیماری است.

وی افزود: تب برفکی می‌تواند خسارت‌های مهمی به جمعیت دامی و محصولات دامی همچون تولید شیر و گوشت وارد کند و به همین دلیل دامپزشکی استان با حساسیت و جدیت در تلاش است تا از ورود بیماری به اصفهان جلوگیری کند.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: بر اساس اعلام دامپزشکی، **ورود دام زنده به استان اصفهان ممنوع شده** و صرفاً **لاشه دام در کامیون‌های یخچال‌دار** اجازه ورود دارد. این موضوع یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها برای جلوگیری از انتقال ویروس است.

فدایی ادامه داد: پس از اطلاع از بروز موارد تب برفکی، به بهورزان در روستاها ابلاغ شد که دامداران را نسبت به خطر بیماری، علائم و شیوه پیشگیری آگاه کنند و از آنها بخواهند برای **هماهنگی واکسیناسیون دام‌ها** با شبکه‌های دامپزشکی همکاری کنند. به گفته وی، واکسن این بیماری در حوزه دامپزشکی موجود است و رعایت برنامه واکسیناسیون نقش مهمی در مهار آن دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های دامپزشکی استان اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌ها، دامداران و نظارت دقیق بر تردد دام، اصفهان از خسارات احتمالی مصون بماند.

