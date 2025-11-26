رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش موارد تب برفکی در برخی استان‌ها اظهار کرد: تب برفکی یک بیماری کاملاً ویروسی و مختص دام است که در دامپزشکی به آن «FMD» گفته می‌شود. این بیماری «هیچ‌گونه خطری برای انسان ندارد» و از انسان به دام یا بالعکس منتقل نمی‌شود؛ بنابراین نگرانی‌ها مربوط به جنبه‌های اقتصادی بیماری است.

وی افزود: تب برفکی می‌تواند خسارت‌های مهمی به جمعیت دامی و محصولات دامی همچون تولید شیر و گوشت وارد کند و به همین دلیل دامپزشکی استان با حساسیت و جدیت در تلاش است تا از ورود بیماری به اصفهان جلوگیری کند.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: بر اساس اعلام دامپزشکی، **ورود دام زنده به استان اصفهان ممنوع شده** و صرفاً **لاشه دام در کامیون‌های یخچال‌دار** اجازه ورود دارد. این موضوع یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها برای جلوگیری از انتقال ویروس است.

فدایی ادامه داد: پس از اطلاع از بروز موارد تب برفکی، به بهورزان در روستاها ابلاغ شد که دامداران را نسبت به خطر بیماری، علائم و شیوه پیشگیری آگاه کنند و از آنها بخواهند برای **هماهنگی واکسیناسیون دام‌ها** با شبکه‌های دامپزشکی همکاری کنند. به گفته وی، واکسن این بیماری در حوزه دامپزشکی موجود است و رعایت برنامه واکسیناسیون نقش مهمی در مهار آن دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های دامپزشکی استان اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌ها، دامداران و نظارت دقیق بر تردد دام، اصفهان از خسارات احتمالی مصون بماند.