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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

ایتالیا خواستار تحریم فرانسه از سوی اتحادیه اروپا شد

ایتالیا خواستار تحریم فرانسه از سوی اتحادیه اروپا شد

معاون نخست وزیر ایتالیا با متهم کردن فرانسه در خصوص بحران مهاجران، خواستار تحریم این کشور از سوی اتحادیه اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «لوئیجی دی مایو» معاون نخست وزیر ایتالیا، با متهم کردن فرانسه به ادامه سیاست های استعماری و نقش آن در بروز بحران مهاجران خواستار تحریم فرانسه از سوی اتحادیه اروپا شد.

معاون نخست وزیر ایتالیا در ادامه عنوان داشت که این موضوع (تحریم فرانسه) را در اتحادیه اروپا مطرح می کند.

سواحل ایتالیا به دلیل نزدیکی به آفریقا، مقصد ابتدایی مهاجرینی است که بصورت غیرقانونی از کشورهای آفریقایی اقدام به مهاجرت به اروپا می کنند.

در ماه های اخیر ایتالیا از پذیرش مهاجرین خودداری کرد و همین امر مشکلاتی را برای سایر کشورها بوجود آورد.

کد مطلب 4519307
عبدالحمید بیاتی

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