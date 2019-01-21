چندین انتصاب در سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ ملک وند فرد به سمت مشاور مدیرعامل در امور بیمه ای، غلامعلی عابدی مشاور مدیرعامل در امور حقوقی، ابراهیم رستمیان به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فرهنگی، اجتماعی و رسانه و ابراهیم متین راد به سمت مشاور مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و فرابری داده ها منصوب شدند.

در بخشی از حکم فرخ ملک وند فرد به عنوان مشاور مدیرعامل در امور بیمه ای آمده است: امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی و بهره گیری از تمام ظرفیت ها و توان تخصصی کارشناسان خبره و صاحب نظر سازمانی، در راستای اقدامات منتهی تحقق اهداف تبیین شده سازمانی از جمله نظارت مستمر بر تهیه و تدوین لوایح و طرح های حوزه بیمه ای منطبق با اصول و محاسبات آکچوئری و اصلاحات پارامتریک، هدایت مستمر مباحث کارشناسی و فنی سازمان در مراجعه تصمیم سازی و تصمیم گیری و بسط و گسترش گفتمان تامین اجتماعی با تکیه بر اصول مفاهیم بیمه ای در چارچوب نظام DB برای حفظ تعادل بین منابع و مصارف سازمان اعم از بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و همچنین صیانت از حقوق آنان، تلاش نمایید.

در بخشی از حکم غلامعلی عابدی آمده است: بی شک حضور فعال، تجارب ارزنده و دانش و تسلط جنابعالی بر قواعد و اصول نظام حقوقی و رویه های قضائی موید آینده ای امید بخش در دستیابی به اهداف متعالی سازمان خواهد بود. لذا کلیه واحدهای صف وستاد موظفند در حیطه ماموریتی حضرتعالی نهایت همکاری را بنمایند.

در بخشی از حکم ابراهیم رستمیان آورده شده است: امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی و بهره گیری از تمام توانمندی های تخصصی کارشناسان خبره و صاحب نظر سازمانی با بهره برداری مناسب از ظرفیت های فضای مجازی، برقراری تعامل سازنده و ایجاد سازکار منعطف برای تقویت هم افزای و همکاری دوسویه با اصحاب رسانه در راستای تحقق منشور حکمرانی خوب، اصل شفافیت و نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی، توسعه وبسط گفتمان اجتماعی فرهنگی معطوف به بنیان های نظری و کارکردهای بیمه های اجتماعی در سطوح حاکمیتی و مدنی، ترویج مفاهیم بیمه ای و تقویت اصل سه جانبه گرایی تلاش نمایید.

در بخشی از حکم ابراهیم متین راد آمده است: با عنایت به اینکه یک سازمان چابک و پویا و سرآمد در پاسخگویی، با فرایندهای هوشمند در ارئه خدمات کیفی و بهنگام مرهون ارتقای جایگاه فرابری داده ها و استقرار نظام جامعه فناوری اطلاعات است. امیدوارم با استفاده از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های علمی و دانش فنی درپیشبرد نهضت IT سازمان در بخش های مختلف از جمله گسترش سرویس های ارائه خدمات غیرحضوری و نسخه الکترونیک تلاش نمایید.

همچنین، محسن علیمردانی به سمت مشاور مدیرعامل در امور مجلس، سعید کاردار مشاور مدیرعامل در امور عمرانی، هدایت الله ادیب نیا مشاور مدیرعامل در امور درمان، علی کاشانی به سمت مشاور مدیرعامل و شیریندخت فرهادی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شدند.