نخستین نمونه «تویوتا سوپرا» ۲ میلیون دلار فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، در نمایشگاه اتومبیل دیترویت امسال از خودروی «۲۰۲۰ تویوتا سوپرا» رونمایی شد.

قیمت پایه خودرو بیش از ۵۰ هزار دلار است. اما نخستین نسخه تجاری آن با قیمت ۲.۱ میلیون دلار فروخته شد.

خودروی جدید سوپر توسط حراجی« بارت- جکسون» فروخته شد و این مبلغ به خیریه ها اهدا می شود.

این خودرو علاوه برآنکه نخستین نمونه تجاری است ویژگی های جالبی دارد. بدنه خارجی «۲۰۲۰ تویوتا سوپرا» به رن خاکستری است اما آینه های آن قرمر و قالپاق های خودرو به رنگ سیاه مات است. داخل خودرو نیز طراحی قرمز و سیاه دارد.