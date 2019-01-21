جشن چهل سالگی انقلاب در معرض توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز دوشنبه در شورای اداری بخش اسفرورین که در سالن اجتماعات بخشداری اسفرورین برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: در تاریخ مظلومیت شیعه، شاید واقعه ای جانگدازتر و جانسوزتر از شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) نباشد، چراکه شهادت ایشان در واقع علاوه بر جایگاه والا و بی نظیری که آن حضرت نزد خداوند، رسول گرامی اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دارند، نقش ایشان در دفاع از جایگاه رفیع امامت و غصب این حق الهی و شهادت در این مسیر به عنوان اول شهیده راه ولایت قابل توجه و بررسی است.

وی افزود: حضرت زهرا (س) در جایگاه همسر امیرمومنان علی(ع) و نیز در جایگاه معصوم با تمام وجود، توان و قدرت خود از این مقام دفاع کردند که در این زمینه نحوه شهادت مظلومانه ایشان و وقایع بعد از آن همچون وصیت جانسوز و تاریخی آن حضرت، خود گواهی بر این مبارزه سیاسی است و الگویی با عظمت و ماندگار برای شیعیان در تمام تاریخ می باشد.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین عنوان کرد: ویژگی بارز این الگوی سیاسی و خط‌ مشی بانوی عصمت و طهارت(س) مشی آگاهانه توأم با بینش و بصیرت، اندیشیده و حساب‌ شده، انتخابی و گزینش‌ شده و مبتنی بر ایمان و عقیده است که با هدف تحقق سعادت و کمال تمامی انسانها و نجات از بردگی ها و ذلت‌ ها و تضمین و فراهم آوردن مبادی ارزش‌ه ای معقول در جامعه به وقوع پیوست.

فاطمی نسب با اشاره به تلاش جدید دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و سفر هشت روزه وزیر خارجه آمریکا به کشورهای عربی خاطرنشان کرد: سفر هشت روزه پمپئو به منطقه، ناشی از رویکرد جدیدی در میان دولت مردان آمریکا علیه ایران است و این سفر به‌ منزله آغاز جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران با طعم ایران هراسی و شیعه هراسی و القای تفکر امپراطوری فارس در منطقه غرب آسیاست.

وی تصریح کرد: پمپئو به کشورهای منطقه همچون اردن، مصر، امارات، بحرین، قطر، عربستان و عمان سفر کرده و مهم‌ترین هدف خود را در راستای ایران هراسی و معرفی کشورمان به‌ عنوان عنصربی ثبات ساز در منطقه معرفی کرده در نهایت قرار است منجر به برگزاری یک همایش بین‌ المللی دو روزه طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن در لهستان شود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: با یاری خداوند متعال و با اتحاد مردم و مسئولان این توطئه دشمنان هم با شکست روبه رو خواهد شد و ملت ایران می تواند به نحو احسن چهل سالگی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.

فاطمی نسب با اشاره به فرارسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: پس از چهل سال با توجه به تمامی کارشکنی ها و دشمنی ها مردم ایران می توانند چهل سالگی انقلاب اسلامی خود را جشن بگیرند و با امید و انگیزه بیشتری موضوعات انقلاب را پیگیری کنند.