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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

در ۹ ماه گذشته صورت گرفت؛

توزیع بیش از ۲۸ هزار تن انواع کود شیمیایی در بین روستائیان قزوینی

توزیع بیش از ۲۸ هزار تن انواع کود شیمیایی در بین روستائیان قزوینی

قزوین- رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: در ۹ ماه گذشته بیش از ۲۸ هزار تن انواع کود شیمیایی در بین روستائیان قزوینی توزیع شده است.

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت ۲۸ هزار و ۳۹۸ تن انواع کود شیمیایی، ۲۱۰ تن انواع کودهای ریز مغذی و ۵۰ تن کودهای آلی و زیستی توزیع شده است.

این مسئول با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهاده های کشاورزی باکیفیت و دسترسی آسان بهره برداران گفت: کود یکی از نهاده­های مهم بخش کشاورزی است که از نقش چند جانبه­ای برخوردار است.

محمودی تصریح کرد: در راستای رفاه حال کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاون روستایی خرید و فروش می‌شود.

وی با بیان اینکه خرید نهاده‌های مورد نیاز روستائیان با قیمت مناسب و توزیع با شرایط بهتر یکی از ویژگی‌های شبکه تعاون روستایی است، خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات می‌تواند به اقتصاد روستائیان و کشاورزان کمک شایانی کرده و آنان را از رفت و آمدهای پرهزینه و زمان‌بر دورنگه دارد.

کد مطلب 4519410

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