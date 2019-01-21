توزیع بیش از ۲۸ هزار تن انواع کود شیمیایی در بین روستائیان قزوینی

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت ۲۸ هزار و ۳۹۸ تن انواع کود شیمیایی، ۲۱۰ تن انواع کودهای ریز مغذی و ۵۰ تن کودهای آلی و زیستی توزیع شده است.

این مسئول با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهاده های کشاورزی باکیفیت و دسترسی آسان بهره برداران گفت: کود یکی از نهاده­های مهم بخش کشاورزی است که از نقش چند جانبه­ای برخوردار است.

محمودی تصریح کرد: در راستای رفاه حال کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاون روستایی خرید و فروش می‌شود.

وی با بیان اینکه خرید نهاده‌های مورد نیاز روستائیان با قیمت مناسب و توزیع با شرایط بهتر یکی از ویژگی‌های شبکه تعاون روستایی است، خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات می‌تواند به اقتصاد روستائیان و کشاورزان کمک شایانی کرده و آنان را از رفت و آمدهای پرهزینه و زمان‌بر دورنگه دارد.