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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

طلسم ۲۰ ساله بلوار شهید موحدین شکسته می‌شود

طلسم ۲۰ ساله بلوار شهید موحدین شکسته می‌شود

یزد - مدیر منطقه چهار شهرداری یزد گفت: با هدف تسریع در روند آزادسازی و تکمیل مرحله دوم بلوار شهید موحدین، شهردار یزد نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری مسائل و موانع اجرایی این طرح معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، سید ابوالفضل کشفی با قدردانی از تصمیم شهردار یزد در تعیین نماینده ویژه برای تکمیل مرحله دوم بلوار شهید موحدین، این طرح را یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری در حوزه آزادسازی دانست.

کشفی، همچنین از همکاری مالکان املاک در مسیر طرح در سال‌های گذشته قدردانی کرد و گفت: با همراهی شهروندان، آزادسازی و اجرای بلوار شهدای خیرآباد، اتصال آن به بلوار شهید موحدین و بخشی از مسیر این بلوار در سال گذشته صورت گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و همکاری مالکان املاک واقع در مسیر طرح، مرحله دوم طرح بلوار شهید موحدین که بیش از دو دهه از آغاز آن می‌گذرد، پس از سال‌ها انتظار به سرانجام برسد.

کد مطلب 6919866

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    نظرات

    • رضا IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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