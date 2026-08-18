به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، سید ابوالفضل کشفی با قدردانی از تصمیم شهردار یزد در تعیین نماینده ویژه برای تکمیل مرحله دوم بلوار شهید موحدین، این طرح را یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری در حوزه آزادسازی دانست.

کشفی، همچنین از همکاری مالکان املاک در مسیر طرح در سال‌های گذشته قدردانی کرد و گفت: با همراهی شهروندان، آزادسازی و اجرای بلوار شهدای خیرآباد، اتصال آن به بلوار شهید موحدین و بخشی از مسیر این بلوار در سال گذشته صورت گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و همکاری مالکان املاک واقع در مسیر طرح، مرحله دوم طرح بلوار شهید موحدین که بیش از دو دهه از آغاز آن می‌گذرد، پس از سال‌ها انتظار به سرانجام برسد.