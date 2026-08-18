بهمنش: گیلان نیازمند طراحی ویژه فرهنگی متناسب با اقلیم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنش ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به همزمانی این مراسم با ۲۸ مرداد اظهار کرد: در ادبیات نظامی و طراحی عملیات، مفهومی با عنوان «لبه جلویی منطقه نبرد» وجود دارد؛ جایی که باید برای آن طراحی ویژه، اعتبار و امکانات متناسب در نظر گرفت. مطالبه من این است که لبه جلویی فرهنگی کشور را به‌درستی بشناسیم و برای آن نقشه و اعتبار ویژه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه گیلان طی حدود ۲۰۰ سال اخیر یکی از مهم‌ترین مناطق مواجهه با پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی نوپدید بوده است، افزود: پس از قراردادهای گلستان و ترکمانچای، این منطقه با انواع پدیده‌های مهاجم فرهنگی و اجتماعی مواجه شد و حضور گسترده نمایندگی‌ها و مراکز تجاری خارجی در رشت، این شهر را به یکی از نقاط مهم تحولات فرهنگی کشور تبدیل کرد.

بهمنش ادامه داد: در دوره قاجار، رشت میزبان کنسولگری‌های کشورهای مختلف از جمله عثمانی، فرانسه، انگلستان و روسیه تزاری بود و حضور گسترده ارامنه، یهودیان و شرکت‌های تجاری خارجی، به‌ویژه در تجارت ابریشم، فضای اجتماعی متفاوتی را در این منطقه ایجاد کرده بود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به استمرار این روند در دوره پهلوی گفت: با وجود حجم گسترده این مواجهه و تهاجم فرهنگی، مردم گیلان توانستند هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کنند و همین مسئله نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های بومی قابل مطالعه در این منطقه است.

وی با بیان اینکه این ظرفیت‌ها باید به شکل علمی مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: پیشنهاد من به سازمان تبلیغات اسلامی این است که اگر گیلان را به عنوان یکی از لبه‌های فرهنگی کشور می‌شناسیم، برای آن طراحی و برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم و اعتبار متناسب با این مأموریت اختصاص دهیم.

بهمنش افزود: در دوره پهلوی، گیلان در بسیاری از موارد به عرصه اجرای سیاست‌ها و الگوهای فرهنگی و اجتماعی جدید تبدیل شد و برای اجرای این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی صورت گرفت. این پرسش مطرح است که چرا امروز نمی‌توانیم بخشی از این ظرفیت را برای تقویت هویت بومی، دینی و فرهنگی استان به کار بگیریم.

وی خواستار ایجاد یک «پرونده ویژه فرهنگی و هویتی گیلان» در سازمان تبلیغات اسلامی شد و گفت: اگر قرار است اقدام ویژه‌ای در این استان صورت گیرد، باید متناسب با شرایط تاریخی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی گیلان باشد و برای آن سازوکار مشخص و مستقلی تعریف شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین با اشاره به مفهوم «فضای سوم» اظهار کرد: در دهه اخیر، دشمن به شکل جدی روی مهندسی فضای سوم سرمایه‌گذاری کرده است؛ فضاهایی خارج از خانه، مدرسه و محیط رسمی که بخش مهمی از زندگی اجتماعی مردم در آنها شکل می‌گیرد.

وی افزود: شبکه گسترده کافه‌ها، مراکز گذران اوقات فراغت و مجموعه‌هایی که این فضاها را پوشش می‌دهند، بخشی از این فرایند هستند و لازم است درباره نحوه شکل‌گیری و تأثیرگذاری آنها مطالعه جدی صورت گیرد.

بهمنش با طرح این پرسش که چگونه جامعه‌ای که روزگاری مسجد را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ساماندهی فضای اجتماعی در اختیار داشت، امروز بخش قابل توجهی از فضای سوم را از دست داده است، گفت: باید بررسی کنیم چگونه می‌توان ظرفیت مسجد را با نیازهای امروز جامعه پیوند داد و بار دیگر از آن به عنوان یکی از کانون‌های اصلی ساماندهی فضای اجتماعی استفاده کرد.

وی در پایان برای مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی گیلان و سایر کنشگران فرهنگی استان آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی گیلان تأکید کرد.