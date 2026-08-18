نخستین جلسه کارگروه اجرایی ایمنی هوانوردی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که نخستین جلسه کارگروه اجرایی ایمنی (Safety Action Group – SAG) با محوریت دفتر ایمنی و تضمین کیفیت و با حضور نمایندگان دفاتر نظارتی سازمان و دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی برگزار شد.

در این جلسه، اهداف، مأموریت‌ها و برنامه کاری کارگروه در چارچوب برنامه جامع ایمنی دولت (SSP) و برنامه ملی ایمنی هوانوردی (NASP) تشریح شد و اصلاحیه دوم پیوست ۱۹ کنوانسیون شیکاگو (Annex 19) و الزامات مرتبط با مدیریت ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ایجاد سازوکاری هماهنگ و یکپارچه برای گردآوری و تحلیل داده‌های ایمنی، پشتیبانی از استقرار برنامه جامع ایمنی دولت (SSP) و هماهنگی در پیگیری استقرار و نظارت بر اجرای الزامات سیستم مدیریت ایمنی (SMS) در ارائه‌دهندگان خدمات هوانوردی تأکید شد.

هدف از این اقدامات، ارتقای عملکرد ایمنی، جلوگیری از موازی‌کاری و کاهش تداخل وظایف و الزامات مقرراتی میان حوزه‌های مختلف سازمان هواپیمایی کشوری عنوان شد.