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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

نخستین جلسه کارگروه اجرایی ایمنی هوانوردی تشکیل شد

نخستین جلسه کارگروه اجرایی ایمنی هوانوردی تشکیل شد

سازمان هواپیمایی کشوری از تشکیل نخستین جلسه کارگروه اجرایی ایمنی هوانوردی با هدف ایجاد سازوکاری یکپارچه برای تحلیل داده‌های ایمنی و ارتقای عملکرد ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که نخستین جلسه کارگروه اجرایی ایمنی (Safety Action Group – SAG) با محوریت دفتر ایمنی و تضمین کیفیت و با حضور نمایندگان دفاتر نظارتی سازمان و دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی برگزار شد.

در این جلسه، اهداف، مأموریت‌ها و برنامه کاری کارگروه در چارچوب برنامه جامع ایمنی دولت (SSP) و برنامه ملی ایمنی هوانوردی (NASP) تشریح شد و اصلاحیه دوم پیوست ۱۹ کنوانسیون شیکاگو (Annex 19) و الزامات مرتبط با مدیریت ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ایجاد سازوکاری هماهنگ و یکپارچه برای گردآوری و تحلیل داده‌های ایمنی، پشتیبانی از استقرار برنامه جامع ایمنی دولت (SSP) و هماهنگی در پیگیری استقرار و نظارت بر اجرای الزامات سیستم مدیریت ایمنی (SMS) در ارائه‌دهندگان خدمات هوانوردی تأکید شد.

هدف از این اقدامات، ارتقای عملکرد ایمنی، جلوگیری از موازی‌کاری و کاهش تداخل وظایف و الزامات مقرراتی میان حوزه‌های مختلف سازمان هواپیمایی کشوری عنوان شد.

کد مطلب 6920177
زهره آقاجانی

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