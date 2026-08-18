به گزارش خبرنگار مهر، قربانمحمد ولیزاده، ظهر سهشنبه در حاشیه بهرهبرداری از یکی از پروژههای عمرانی بسیج سازندگی در شهرستان ورامین از اجرای طرحهای جادهسازی روستایی در استان تهران خبر داد.
ولیزاده اظهار کرد: امروز یکی از پروژههای بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در شهرستان ورامین به بهرهبرداری رسید که شامل احداث و آسفالت ۲.۵ کیلومتر جاده بینروستایی با استفاده از قیر رایگان است.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: آمادهسازی و اجرای این مسیر با مشارکت مردم، بخشدار، دهیار و خیرین انجام شد و اکنون در اختیار مردم منطقه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت این مسیر گفت: این جاده سالها به صورت خاکی مورد استفاده مردم قرار میگرفت و با توجه به نقش آن در اتصال مسیر ورامین به قرچک، بهرهبرداری از آن میتواند حدود ۴۰ روستا را تحت پوشش قرار دهد.
ولیزاده ادامه داد: بهرهبرداری از این مسیر علاوه بر تسهیل رفتوآمد شهروندان، موجب کاهش مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه نیز خواهد شد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به برنامههای بسیج سازندگی در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: اجرای پروژههای جادههای بینروستایی و بینمزارعی در ۹ روستا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برای اجرای این پروژهها در مجموع حدود ۹۰۰ تن قیر مورد نیاز است که تأمین و اجرای آن در برنامه قرار دارد.
ولیزاده خاطرنشان کرد: بخشی از پروژههای پیشبینی شده تاکنون اجرا شده و حدود ۲۶ کیلومتر از مسیرهای هدف به بهرهبرداری رسیده است و سایر پروژهها نیز در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در پایان با قدردانی از مشارکت مردم، مسئولان و خیرین گفت: بسیج سازندگی با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، اجرای طرحهای عمرانی و محرومیتزدایی را با جدیت دنبال میکند.
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