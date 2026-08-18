به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در نشست خبری نخستین دوره جشنواره موسیقی ورزش درباره اقدامات این فدراسیون پس از آغاز جنگ تحمیلی گفت: پس از شروع جنگ تحمیلی دور هم نشستیم و گفتیم باید کاری انجام دهیم. نمیشد در خانه بنشینیم. شرایط بهگونهای بود که شاید امکان کار کردن و برگزاری برنامهها فراهم نبود و شرایط ویژهای حاکم بود اما ما با همکارانمان در بخشهای مختلف ستادی نشستیم و گفتیم کشور به ما نیاز دارد و ما نیز باید سهم خودمان را در این شرایط نشان دهیم و در خدمت کشورمان باشیم.
وی گفت: بلافاصله پویشی را تحت عنوان «یک ایران» راهاندازی کردیم تا بتوانیم تابآوری مردم را افزایش دهیم و از نظر جسمی و روحی شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند با مشکلات بهتر مواجه شوند و آنها را تحمل کنند. همچنین تلاش کردیم نشاط و شادابی را در جامعه ایجاد کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پویش «یک ایران» به دنبال این بودیم که ورزش تعطیل نشود و مردم همچنان بتوانند ورزش و فعالیت بدنی داشته باشند. به همین منظور رویدادهای مختلفی را اجرا کردیم. بلافاصله ایستگاههای روزانه ورزش را در سراسر کشور فعال کردیم حتی در شرایطی که بسیاری از اماکن تعطیل بودند از ظرفیت ایستگاههای روزانه استفاده کردیم تا مردم بتوانند فعالیتهای ورزشی روزانه خود را ادامه دهند.
خلیلی افزود: خروجی این اقدامات را در روز خلیج فارس شاهد بودیم؛ جایی که با کمک منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد جشنواره ورزشهای روزانه با حضور ۱۰ هزار نفر در پل طبیعت برگزار شد. در شرایطی که تجمع مردم سختتر بود این برنامه با استقبال ویژه ورزشکاران روبهرو شد و حتی رسانههای خارجی نیز به آن پرداختند و به این موضوع اشاره کردند که مردم تهران در پارک مشغول ورزش هستند در حالی که اسرائیلیها در پناهگاه به سر میبرند. این موضوع بهخوبی روحیه و مقاومت مردم کشور ما را نشان داد.
وی گفت: برای افزایش تابآوری مردم موضوع ورزش در خانه را نیز توسعه دادیم و از طریق تولید محتوای متعدد در فضای مجازی ورزش را به خانههای مردم بردیم تا سالمندان، کودکان و سایر اقشار جامعه بتوانند متناسب با شرایط خود فعالیت بدنی داشته باشند.
وی ادامه داد: تجلیل از امدادگران نیز در قالب این پویش قرار گرفت و هیئتهای ما در سراسر کشور در مراکز امداد و نجات حضور پیدا کردند و از امدادگران تجلیل به عمل آوردند. همچنین برای قدردانی از بسیجیان و افرادی که در خیابانها امنیت را برقرار میکردند، برنامهای را راهاندازی کردیم و در خیابانها حضور پیدا کردیم تا از کسانی که امنیت مردم را تأمین میکردند تجلیل کنیم. در دو مورد نیز آقای وزیر در این برنامهها حضور داشتند و آقای اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی نیز در دو برنامه حضور پیدا کردند.
خلیلی خاطرنشان کرد: همچنین پویش «نذر خون» را در سطح کشور راهاندازی کردیم و تمام هیئتهای ما در مراکز انتقال خون حضور پیدا کردند و اقدام به اهدای خون کردند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به توجه ویژه به کودکان گفت: یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه در این ایام کودکان بودند. با تعطیلی مدارس کودکان از نظر فکری و روحی دچار آسیب شده بودند. به همین دلیل جشنوارهای را برای کودکان راهاندازی کردیم و در تمام استانهای کشور از طریق انجمن کودکان رویدادهای مختلفی برگزار شد. در مجموع ۲۶۸ برنامه در سطح کشور در این زمینه اجرا کردیم.
وی گفت: اگر بخواهم خلاصه عرض کنم در این ایام هر ۳۱ استان کشور در پویش «یک ایران» حضور داشتند. همچنین از طریق موسیقیای که با اجرای استاد سالار عقیلی رونمایی کرده بودیم، برنامه پویش «یک ایران» با این سرود و این عنوان ارائه شد و دو بخش دیگر نیز در حوزه ورزش روزانه رونمایی کردیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش روزانه یک هزار و ۷۵۰ ایستگاه ورزشی در سطح کشور فعال کردیم. همچنین طرح دیگری را با همکاری معاونت جوانان وزارت ورزش و معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزشهای همگانی ارائه کردیم و قرار شد یک هزار و ۹۸۰ ایستگاه دیگر به ایستگاههای روزانه اضافه شود که تاکنون بیش از ۴۰۰ ایستگاه به مجموعه ایستگاههای ما اضافه شده است. در این مدت نیز رویدادهای مختلفی را برای مردم برگزار کردیم که فقط در یکی از این رویدادها، بیش از ۳۶ هزار نفر به مرحله نهایی رسیدند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در ادامه نشست خبری نخستین دوره جشنواره موسیقی ورزش گفت: حرکت یک کار اعتباری بود که فدراسیون انجام داد و بیش از یک هزار و ۶۸۰ طرح در این برنامه برای ما ارسال شد که داوری شدند و از برترینهای آنها تجلیل به عمل آمد. این یکی از کارهایی بود که میتوانستیم از اتفاقات خوب ورزش و مزایای آن برای آگاهیبخشی و فرهنگسازی استفاده کنیم.
وی افزود: ما ابزارهای مختلفی برای فرهنگسازی و آگاهیبخشی داریم تا مردم نیاز به ورزش را در خود احساس کنند. یکی از این ابزارها نیز موسیقی است. میتوانیم از هنر و جذابیت موسیقی استفاده کنیم تا از طریق کلام و موسیقی ارزش و نیاز به ورزش را به مردم منتقل کنیم و از آثار خوب هنری بهرهمند شویم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امسال دوستان تدبیری اندیشیدند و با همکاری منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد قرار شد با خانه موسیقی اراضی عباسآباد همکاری مشترکی داشته باشیم و جشنواره موسیقی ورزش را با مشارکت یکدیگر برگزار کنیم. از آقای دکتر صدر که به عنوان مدیر خانه موسیقی اراضی عباسآباد در این جلسه حضور دارند تشکر میکنم. همچنین آقای دکتر حافظ از اساتید دانشگاه و از هنرمندان و اساتید خوب حوزه هنر و موسیقی، در این جشنواره حضور دارند و طراحی و تدبیر برگزاری جشنواره را انجام خواهند داد. آقای حسینزاده نیز به عنوان دبیر اجرایی جشنواره در کنار ما هستند. همچنین از خانم دکتر که از معاونان اراضی عباسآباد هستند و برای برگزاری این جشنواره زحمات زیادی کشیدهاند، تشکر میکنم.
خلیلی گفت: شاید این نخستین جشنواره در حوزه موسیقی ورزشی باشد که برگزار میشود. امیدوارم با کمک دوستان تدابیری که اندیشیده شده و ظرفیتی که در دوستان دیدم و همچنین با استفاده از هنر و نفوذ موسیقی، بتوانیم ورزش را در سطح کشور توسعه دهیم.
وی ادامه داد: البته ما امسال رویدادهای مختلفی را اجرا خواهیم کرد. یکی از کارهای خوبی که امسال انجام خواهیم داد «طرح کوچه» است. این طرح به نوعی ورزش محلات است و قرار است ورزش را به خیابانها ببریم تا مردم هم نشاط داشته باشند و هم فعالیت بدنی انجام دهند و از طریق تماشای ورزش نیز به ورزش کردن ترغیب شوند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: در طرح کوچه رشتههای مختلف تحت پوشش فدراسیون را که در قالب ۳۱ کمیته و انجمن فعالیت میکنند در نظر خواهیم گرفت و کار را از همین ماه آغاز میکنیم. در ابتدا رشتههایی مانند مینیفوتبال، فریزبی، طنابزنی و کراسفیت را شروع خواهیم کرد و سپس به سراغ رشتههای المپیکی نیز خواهیم رفت.
وی خاطرنشان کرد: در رشتههایی مانند والیبال چهار نفره، هندبال و بسکتبال نیز با فدراسیونهای مربوطه تفاهمنامههایی خواهیم داشت تا این رشتهها را نیز به شکل خیابانی اجرا کنیم. امیدواریم با همکاری رسانهها و دوستان بتوانیم تأثیرگذاری ورزش را در ایجاد نشاط، افزایش تابآوری مردم و ارتقای آمادگی روحی و جسمی جامعه افزایش دهیم.
خلیلی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت تحرک بدنی و ضرورت افزایش فعالیتهای جسمانی در جامعه تلاش داریم با تمامی فدراسیونهای ورزشی چه فدراسیونهای المپیکی و چه فدراسیونهای فعال در حوزه ورزش همگانی همکاری و تعامل داشته باشیم و منتظر نمانیم تا فدراسیونها برای همکاری پیشقدم شوند.
وی افزود: در همین راستا با فدراسیون ناشنوایان تفاهمنامه همکاری منعقد شده و تلاش میکنیم جانبازان و توانیابان نیز که جزئی جداییناپذیر از جامعه هستند در برنامهها و رویدادهای ورزشی حضور فعال داشته باشند. همچنین با فدراسیونهای مختلف برای توسعه رشتههای ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در حال رایزنی هستیم.
خلیلی ادامه داد: بهعنوان مثال با فدراسیون تنیس روی میز برای برگزاری یک رویداد شهری با حضور تعداد زیادی میز پینگپنگ در فضای باز رایزنی شده است تا افراد حرفهای و غیرحرفهای بتوانند در آن مشارکت کنند. همچنین برنامههایی برای توسعه والیبال چهار نفره در شهرهایی مانند ارومیه و گنبد و برگزاری رویداد بدمینتون در زنجان در دست پیگیری است.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها افزایش تحرک بدنی، ایجاد نشاط اجتماعی و استفاده از ظرفیت فدراسیونهای المپیکی برای توسعه ورزش همگانی است. در کنار فدراسیونها، هیئتهای ورزشی استانها نیز ظرفیت و توانمندی مناسبی دارند و میتوان از این ظرفیت برای برگزاری رویدادهای ورزشی و حتی استعدادیابی در نقاط مختلف کشور استفاده کرد.
وی در ادامه گفت: رشته کراسفیت مورد توجه هیئتهای ورزشی استانها قرار گرفته و برنامههای آن در حوزه آموزش، ورزش همگانی و رقابتی در حال پیگیری است. در بخش رقابتی نیز لیگ انفرادی این رشته آغاز شده که مسابقات آقایان آن تقریباً به پایان رسیده و بخش بانوان در شهر پردیس در حال برگزاری است.
خلیلی افزود: این رویداد با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار و با استقبال بسیار خوب و در شرایط فنی مناسب برگزار شده است. کراسفیت میتواند در توسعه فعالیت بدنی جامعه نقش مؤثری داشته باشد و علاوه بر جنبه رقابتی بهعنوان رشتهای مناسب برای ارتقای سلامت عمومی، جذب افراد به باشگاههای خصوصی و تقویت سلامت جسم و روان مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال خوب هیئتهای استانی از کراسفیت، امیدواریم این رشته بتواند در گسترش فعالیت بدنی و ارتقای سلامت و نشاط جامعه نقش اساسی ایفا کند.
«موسیقی؛ زبان حرکت، سلامت و نشاط اجتماعی»
به گزارش خبرنگار مهر، کاوه خورابه دبیر هنری جشنواره موسیقی ورزش نیز در ادامه این نشست با اشاره به پیوند میان موسیقی و فعالیت بدنی، عنوان کرد: این جشنواره با هدف ایجاد یک جریان فرهنگی و هنری در نقطه اتصال موسیقی، ورزش، سلامت و نشاط اجتماعی شکل گرفته است.
وی افزود: جشنواره از دو بخش اصلی تشکیل میشود؛ بخش هنری که شامل آهنگسازی است و بخش علمی و پژوهشی که به بررسی مبانی و مطالعات مرتبط با موسیقی و ورزش اختصاص دارد.
خورابه شعار نخستین دوره جشنواره را «موسیقی؛ زبان حرکت، سلامت و نشاط اجتماعی» عنوان کرد و افزود: یکی از تمایزهای این جشنواره توجه به موسیقی جدی در خدمت ورزش همگانی است.
دبیر هنری جشنواره در ادامه تاکید کرد: هویت ایرانی نیز یکی از محورهای اصلی آثار خواهد بود و از موسیقی دستگاهی، موسیقی نواحی ایران، موسیقی کلاسیک غربی و گونههای نوین موسیقی در چارچوب فراخوان جشنواره استقبال میشود.
خورابه همچنین درباره استفاده از هوش مصنوعی در آثار گفت: این جشنواره با استفاده از فناوری مخالفتی ندارد و آثاری که با استفاده خلاقانه از هوش مصنوعی تولید شوند، امکان حضور در جشنواره را خواهند داشت؛ با این شرط که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بهصورت شفاف اعلام شود و حقوق مؤلف، مالکیت فکری و اصالت اثر رعایت شود.
وی در ادامه افزود: در بخش علمی نیز محورهایی مانند موسیقی و توسعه ورزش همگانی، موسیقی و سلامت و طب ورزشی، موسیقی و نشاط اجتماعی، هویت فرهنگی و موسیقی ایرانی در ورزش، آهنگسازی برای حرکت، هوش مصنوعی و آینده موسیقی ورزشی، تجربههای ملی و بینالمللی و مدیریت و سیاستگذاری موسیقی برای ورزش در نظر گرفته شده است.
خورابه در پایان تأکید کرد: هدف جشنواره صرفا تولید چند اثر و اهدای جایزه نیست بلکه قرار است مجموعه آثار و پژوهشهای ارسالشده به یک آرشیو قابل استفاده تبدیل شود تا در رویدادهای ورزشی امکان انتخاب و استفاده از موسیقیهای مناسب وجود داشته باشد. این جشنواره همچنین به دنبال ایجاد ارتباط میان هنرمندان، پژوهشگران و متخصصان ورزش و شکلدادن به یک جریان پایدار در حوزه موسیقی ورزشی است
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