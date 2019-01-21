به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زود دویچه سایتونگ، دولت آلمان تصمیم دارد شرکت هواپیمایی ماهان را تحریم کند.

پس از آنکه برخی از رسانه های آلمانی ادعای دستگیری فردی افغانی-آلمانی به اتهام جاسوسی برای ایران را منتشر کردند، دولت آلمان تصمیم به اعمال تحریم های جدید علیه تهران گرفت.

بر اساس اعلام یک منبع خبری در دولت آلمان پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان از این هفته متوقف خواهند شد.

خبرگزاری رویتر نیز در خبری دلیل لغو پروازهای ماهان ایر به آلمان، نگرانی های امنیتی مرتبط با جابجایی سلاح توسط هواپیمای مسافربری این خط هوایی است.

این در حالی است که شرکت هواپیمایی ماهان در هفته ۳ پرواز به شهر دوسلدورف و یک پرواز به شهر مونیخ آلمان دارد.

گفتنی است نشریه آلمانی اشپیگل بتازگی مدعی شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) جاسوس ایران در ارتش آلمان را لو داده است.