صدور گذرنامه زیارتی اربعین در یزد ۴۸ ساعته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود آرامش اظهار کرد: برای صدور گذرنامه در انتظامی کل کشور و انتظامی استان یزد، چند راهبرد اساسی پیش‌بینی شده است که راهبرد اصلی ما در صدور و تمدید گذرنامه اربعین، سه موضوع تسهیل‌گری در ارائه خدمات گذرنامه، تداوم این مأموریت و همچنین تکریم مراجعان است.

آرامش گفت: برای اینکه این سه مولفه اتفاق بیفتد، طرحی را داریم تحت عنوان طرح «خانه به خانه»؛ یعنی شهروندان متقاضی گذرنامه اربعین در هر محلی که آدرس و کدپستی مصوب داشته باشند می‌توانند درخواست خود را تحت فضای اینترنت و دو سامانه سخا و اپلیکیشن پلیس من ارائه بدهند و گذرنامه خود را در همان محل از اداره پست تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: در این خصوص لازم است متقاضیان خروج از کشور مدارک مورد نیاز شامل شناسنامه، کارت ملی و عکس و آقایان که در سن هجده تا پنجاه سال هستند، مدارک تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی‌ خود را ارائه بدهند و بانوان و افراد زیر هجده سال نیز می‌بایست حتما رضایت همسر یا ولی قانونی خود را داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد ضمن اشاره به تسهیلات پلیس برای ایام اربعین گفت: زمان صدور گذرنامه در این ایام به ۴۸ ساعت تقلیل پیدا کرده و هزینه صدور گذرنامه زیارتی نیز، تا یک دهم گذرنامه‌های عادی و بین ‌المللی تقلیل یافته است.

وی با اشاره به مزایای درخواست صدور گذرنامه به صورت غیرحضوری گفت: این موضوع علاوه بر اینکه کاهش در زمان صدور و تحویل را دارد، ۵۰ درصد از هزینه‌های صدور گذرنامه را هم کاهش می دهد.

سرهنگ آرامش افزود: موضوع دیگر اینکه بانوان و افراد زیر هجده سال که درخواست صدور گذرنامه اربعین را دارند و باید رضایت نامه محضری داشته باشند؛ با ارسال کد ملی آنها به سرپرست، تاییدیه دریافت خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری در محضر نیست.

وی با اعلام توصیه‌هایی به زائران اربعین حسینی گفت: زائران قبل از حضور در کشور عراق به موارد قانونی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی کشور عراق برای موضوعاتی مانند موادمخدر و برخی قرص ها توجه ویژه داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد یادآور شد: افرادی که قصد خروج از کشور در این ایام را دارند حتما باید دارای گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار باشند و چنانچه عکس مندرج در گذرنامه با وضعیت فعلی فرد تفاوت فاحش دارد نسبت به بروزرسانی گذرنامه خود اقدام کنند.

وی گفت: اگر گذرنامه زیارتی فردی مفقود یا مخدوش شده باشد در مدت زمان بسیار کوتاهی نسبت به قبل صادر خواهد شد.