ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاههای آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، از بامداد امروز و در مرحله بیستم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش در چند مرحله محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند.

پایگاه شیخ عیسی از کلیدی‍ترین تاسیسات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز عملیات ارتش متجاوز این کشور است که عملیات هوایی و کنترل پهپادها از این پایگاه هدایت می شوند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، عملیات‍های تهاجمی تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز به کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.