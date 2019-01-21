  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

کره ای ها رکورد تراکنش مالی را با یک اپلیکیشن زدند

کره ای ها رکورد تراکنش مالی را با یک اپلیکیشن زدند

اگر چه اپلیکیشن های گپ در کره هم مانند دیگر نقاط جهان برای نقل و انتقال پول به کار می روند، اما کره ای ها با انجام ۱۷.۷ میلیارد دلار تراکنش مالی از طریق یکی از این برنامه ها رکورد زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، اپلیکیشن کاکائو تاک که در کره جنوبی محبوبیت زیادی دارد، سال گذشته میلادی با ثبت رکورد بی سابقه ۲۰ تریلیون وون تراکنش مالی، قابلیت بالای این نوع برنامه ها در دنیای تجارت الکترونیک را ثابت کرد.

سرویس پرداخت آنلاین کاکائو تاک موسوم به کاکائو پی در سال ۲۰۱۴ راه اندازی شد که پرداخت قبض ها و انتقال پول را از حسابی به حساب دیگر ممکن می کند. مدتی قبل خدمات QR code، بارکد و پرداخت آفلاین هم به کاکائو پی افزوده شد تا از آن برای خرید سریع کالا و خدمات نیز استفاده شود.

این خدمات برای اولین بار در ماه مارس سال گذشته رکورد یک تریلیون وون تراکنش مالی را پشت سر گذاشت. این رقم در ماه سپتامبر از مرز ۲ تریلیون وون گذشت و در دسامبر نیز رکورد ۳ تریلیون وون را ثبت کرد.

کاکائو پی امروزه توسط ۲۶ میلیون کره ای مورد استفاده قرار می گیرد. کره جنوبی در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد و لذا بیش از نصف جمعیت این کشور کاربر کاکائو پی هستند. نکته جالب اینکه تا ژوئن سال ۲۰۱۶ تنها ۱۰ میلیون نفر از این خدمات استفاده می کردند که این رقم در اکتبر سال ۲۰۱۷ دو برابر شده و به ۲۰ میلیون نفر افزایش یافت.

شرکت علی بابا در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بر روی اپلیکیشن های مختلف پرداخت آنلاین سرمایه گذاری کرده و کاکائو پی هم قصد دارد از امسال خدمات تراکنش مالی خود را در خارج از کره جنوبی نیز ارائه دهد. بیش از ۳۰ میلیون کره ای و ۱۴۰ میلیون کاربر در سراسر جهان از خدمات کاکائو تاک به ۱۵ زبان زنده دنیا استفاده می کنند.

کد مطلب 4519429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها