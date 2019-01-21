معرفی شرکت هواپیمایی ماهان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مطلب از ایرپلین تیکت به بررسی شرکت هواپیمایی ماهان می‌پردازیم.

نام این ایرلاین از نام شهری در ۳۵ کیلومتری کرمان به نام ماهان گرفته شده است. فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان با پرواز در مسیر تهران - کرمان آغاز گشت. شرکت هواپیمایی ماهان با هدف حمل و نقل ایمن و کارآمد و همینطور ارائه‌ خدمات با کیفیتی برتر وارد ناوگان هوایی کشور شد و می‌توان گفت تا به امروز توانسته است تا حدود زیادی به اهداف خود جامه‌ عمل بپوشاند و یکی از پیشتازان در صنعت حمل و نقل هوایی کشور باشد.

تاریخ ماهان را به طور خلاصه از قرار زیر است:

سال ۱۳۷۱: آغاز به کار ماهان به عنوان اولین شرکت هواپیمایی خصوصی

سال ۱۳۷۲: آغاز فعالیت جدی با برقراری پروازهای تهران – کرمان

سال ۱۳۷۶: آغاز پرواز در مسیر تهران – دبی

سال ۱۳۷۸: اضافه شدن اولین هواپیمای ایرباس ای ۳۰۰ به ناوگان ماهان

سال ۱۳۷۹: عضویت در سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA)

سال ۱۳۸۰: اضافه شدن ایرباس‌های ای ۳۱۰ و بالارفتن توان شرکت برای برقراری پروازهای دوربرد

سال ۱۳۸۴: تبدیل شدن شرکت ماهان به تنها شرکت هواپیمایی دارنده‌ی ناوگان مدرن در ایران با ورود ۴ فروند ایرباس ای ۳۲۰

سال ۱۳۸۶: پیوستن ۳ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ سری ۴۰۰

سال ۱۳۸۸: راه اندازی باشگاه مسافران Mahan & Miles برای مسافران کثیرالسفر / تعداد کارکنان ماهان از ۳۰۰۰ نفر گذشت.

سال ۱۳۹۱: افزایش تعداد ناوگان ماهان به ۴۵ فروند هواپیما. رشد ۵ درصدی تعداد مسافران نسبت به سال قبل

سال ۱۳۹۳: افزایش تعداد ناوگان به ۵۸ فروند هواپیما

سال ۱۳۹۴: اضافه شدن ۹ فروند هواپیما به ناوگان ماهان

سال ۱۳۹۵: راه اندازی سیستم دریافت کارت پرواز اینترنتی از طریق وبسایت ماهان

کلاس‌های پروازی شرکت هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی ماهان برای مقاصد داخلی و خارجی دو کلاس پروازی بیزنس و اکونومی را ارائه می‌دهد. ابتدا به بررسی کلاس‌های پروازی در پروازهای داخلی این شرکت می‌پردازیم.

کلاس اکونومی (معمولی) و کلاس بیزنس (تجاری) در پروازهای داخلی

صندلی‌های هواپیماهای شرکت ماهان در هر دو کلاس پروازی نسبت به بسیاری از شرکت‌های دیگر از راحتی و فضای بیشتری برخوردارند. در کابین اکونومی و بیزنس تلویزیون‌های ۴۲ اینچ نصب شده و به غیر از نمایش نشست و برخاست هواپیما به صورت زنده، در طول پرواز کلیپ‌های سرگرم کننده و برنامه‌های ورزشی پخش می‌کند. لازم به ذکر است شرکت ماهان دارای یکی از مجهزترین کیترینگ‌های انحصاری در کشور است، بنابراین به مسافران پذیرایی با کیفیت تری را ارائه می‌کند.

کلاس اکونومی و کلاس بیزنس در پروازهای خارجی

مسافران در هر دو کابین بیزنس و اکونومی در پروازهای خارجی شرکت ماهان در مقایسه با شرکت‌های دیگر از راحتی بیشتری برخوردارند. تفاوت عمده‌ی این دو کلاس پروازی در پروازهای خارجی، سرگرمی و امکانات آن‌ها است. در کابین بیزنس و اکونومی تلویزیون‌های ۴۲ اینچ برای نمایش زنده‌ی نشست و برخاست هواپیما و همینطور پخش برنامه‌های سرگرم کننده در طول پرواز نصب شده است.

در کلاس بیزنس برای پروازهای بیشتر از ۳ ساعت مسافران می‌توانند از بین فیلم‌های موجود که توسط مهمانداران ارائه می‌گردد و با استفاده از سیستم پخش، فیلم مورد علاقه‌ی خود را تماشا کنند. لازم به ذکر است در پروازهای طولانی کیف ملزومات بهداشتی و آرایشی به مسافران هدیه داده می‌شود.

سالن مسافران ویژه‌ شرکت هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی ماهان در فرودگاه بین المللی مهرآباد برای مسافران اعضای باشگاه Mahan & Miles و همینطور مسافران کلاس پروازی تجاری سالن ویژه ای با امکانات رفاهی در نظر گرفته است. لانژ ماهان فضایی آرام را به همراه انواع نوشیدنی‌ها و میان وعده‌های سبک برای مسافران فراهم می‌کند. همینطور اینترنت بی‌سیم، مطبوعات فارسی و انگلیسی و محیط مجزا برای بازی کودکان از دیگر امکانات این سالن به شمار می‌رود.

مقاصد پروازی شرکت هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای منظم و فصلی را به مقاصد داخلی و بین المللی ارائه می‌کند.

مقاصد داخلی ماهان عبارتند از: تهران، تبریز، ساری، شاهرود، بجنورد، سبزوار، مشهد، طبس، بیرجند، زابل، زاهدان، رفسنجان، بم، ایرانشهر، کرمان، جیرفت، بندرعباس، قشم، سیرجان، کیش، عسلویه، خارک، شیراز، گچساران، اهواز، شهرکرد، خرم آباد، ایلام و اصفهان.

مقاصد بین المللی فصلی ماهان عبارتند از: بالی، پوکت، کلمبو، گوا، موریس، مراکش، کازابلانکا، اسپارتا، دنیزلی، ازمیر، آتن، وارنا، سوچی، لارناکا و سن پیترزبورگ.

مقاصد بین المللی دائمی ماهان عبارتند از: بارسلونا، پاریس، میلان، مونیخ، دوسلدورف، مسکو، استانبول، آنکارا، ایروان، اربیل، بغداد، بیروت، دمشق، نجف، کویت، باکو، کابل، لاهور، دبی، دهلی، کوالالامپور، بانکوک، گوانچو، شانگهای، پکن.

سفر هوایی با شرکت هواپیمایی ماهان

امروزه خریدهای اینترنتی به پروسه‌ی سفرهای هوایی سرعت و راحتی فراوانی بخشیده است. اما برای خرید بلیط هواپیما لازم است از طریق وبسایتی مطمئن اقدام کرد. ایرپلین تیکت سامانه ای خوشنام است که علاوه بر ارائه‌ی لیست کاملی از پروازها، با پشتیبانی شبانه روزی کاربران را در خریدی هرچه آسان‌تر یاری می‌رساند. اگر علاقه مند به سفر با شرکت هواپیمایی ماهان هستید برای آگاهی از لیست پروازهای این شرکت و آگاهی از قیمت بلیط هواپیما می‌توانید از ایرپلین تیکت بازدید کنید.

ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی ماهان

در حال حاضر ناوگان مدرن و ایمن شرکت هواپیمایی ماهان از قرار زیر است:

۲ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ سری ۳۰۰: بوئینگ ۷۴۷ (Boeing ۷۴۷) که هواپیمایی ۴ موتوره است به عنوان اولین هواپیمای پهن پیکر ساخت کمپانی آمریکایی بوئینگ شناخته می‌شود. بوئینگ ۷۴۷ برای ۴۰ سال به عنوان بزرگ‌ترین هواپیمای مسافربری در جهان شناخته می‌شد. هم اکنون این هواپیما بعد از ایرباس ای ۳۸۰ در رتبه‌ی دوم هواپیماهای عظیم الجثه‌ی مسافربری قرار دارد. سری ۳۰۰ این خانواده که در ناوگان با برخورداری از چهار موتور توانایی پرواز تا سرعت ۱۰۴۲ کیلومتر بر ساعت را داراست.

۷ فروند هواپیمای ایرباس ای ۳۴۰ سری ۶۰۰: خانواده‌ ایرباس ای ۳۴۰ (Airbus A۳۴۰) توسط کمپانی اروپایی ایرباس تولید و به بازار عرضه می‌شود. ایرباس ای ۳۴۰ اولین بار در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۱ به پرواز درآمد. این هواپیما دارای ۴ موتور است و در زمره‌ی هواپیماهای پهن پیکر قرار دارد. سری ۶۰۰ این خانواده به عنوان بزرگ‌ترین هواپیما در کل ای ۳۴۰ ها شناخته می‌شود.

۱۴ فروند هواپیمای ایرباس ای ۳۰۰ سری ۶۰۰: ایرباس ای ۳۰۰ (Airbus A۳۰۰) هواپیمایی پهن پیکر و دو موتوره است. این هواپیما به طور رسمی در سال ۱۹۶۹ به جهانیان معرفی و در اکتبر ۱۹۷۲ برای اولین بار به پرواز درآمد. طراحی ایرباس ای ۳۰۰ در اواسط دهه‌ی ۶۰ میلادی به عنوان پروژه ای مشترک بین کشورهای انگلستان، آلمان غربی و فرانسه اجرا شد. سری ۶۰۰ ای ۳۰۰ مدرن‌ترین هواپیما در بین اعضای خانواده اش به شمار می‌رود.

۱۰ فروند هواپیمای ایرباس ای ۳۱۰ سری ۳۰۰: ایرباس ای ۳۱۰ (Airbus A۳۱۰) هواپیمایی پهن پیکر است که دارای ۲ موتور جت است. این هواپیما نسخه‌ی کوچک‌تری از ایرباس ای ۳۰۰ است. ای ۳۱۰ اولین بار در آوریل سال ۱۹۸۲ به پرواز درآمد.

۱۷ فروند هواپیمای بی ای ئی ۱۴۶ سری ۳۰۰: بی ای ئی ۱۴۶ (BAE ۱۴۶) ساخت شرکت بریتیش ارواسپس (British Aerospace) است. این هواپیما اولین پرواز خود را در سپتامبر سال ۱۹۸۱ تجربه کرد. بی ای ئی ۱۴۶ دارای چهار موتور توربوفن در زیر بال‌هایش است.

در جدول زیر مشخصات هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی ماهان قابل مشاهده است:

جالب است بدانید از هواپیماهای ناوگان ماهان، ایرباس ای ۳۴۰ و بوئینگ ۷۴۷ به ترتیب در رده‌ی اول و سوم ایمن‌ترین هواپیماهای جهان در سال ۲۰۱۸ قرار گرفته اند.

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