رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه عزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملامحمدی زاده با صدور اطلاعیه ای در پی قطع شبانه درختان مجموعه ورزشی تختی ارومیه اظهارداشت: به دنبال گزارش واصله در شامگاه روز یکشنبه مبنی بر قطع درختان در جوار چمن ورزشگاه تختی، بلافاصله به اتفاق بازرس ویژه فضای مجازی در محل حاضر شدم و آنچه که مشاهده شد واقعاً تاسف آور بود. لذا بلافاصله با نیروی انتظامی و اداره ورزش و جوانان هماهنگ شدم تا در محل حضور یابند.

وی ادامه داد: توضیحات رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ارومیه ابداً با آنچه که مشاهده شد، مطابقت نداشته و بدین منظور مقرر شد هیچ ترددی در داخل محوطه تا تهیه و ارسال گزارش توسط ضابطین انجام نگیرد.

محمدی زاده اضافه کرد: با مشاهده حکم دادگاه مبنی بر رفع مزاحمت از همسایگان، یقین حاصل شد که قلع و قمع تعداد حدوداً ۱۹ اصله درخت که عمر چندین ساله داشته و نیز یک اصله درخت از نوع اقاقیا (در محوطه) که قدمت زیادی داشت، بدون توجه به حکم صادره توسط مقام محترم قضایی بوده است.

فرماندار ارومیه در ادامه این اطلاعیه آورده است، ضمن عذرخواهی از مردم ارومیه در این خصوص، اعلام می دارم که با خاطیان حتماً با اشد مجازات قانونی برخورد خواهد شد و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ارومیه نیز به علت عدم نظارت شایسته به حوزه مدیریتی خود، از مقام خود عزل شد.

وی تاکید کرده است، ضمن عذرخواهی از مردم مطالبه گر ارومیه، از مجموعه اصحاب رسانه، فعالین زیست محیطی در شبکه فضای مجازی و تمام کسانی که سیستم مدیریتی شهرستان را با ارسال به موقع اخبار یاری می کنند، کمال تشکر را دارم.