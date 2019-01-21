به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در جلسه تکریم و معارفه رؤسای عقیدتی سیاسی مرزبانی ناجا، ضمن عرض خیر مقدم به حجت الاسلام و المسلمین سیدعلیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، به وضعیت امنیت مرزهای کشور پرداخت و اظهار داشت: تمامی اقدامات و عملکرد مرزبانان در مرزها، الهام گرفته از تدابیر حکیمانه و داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.

وی با اشاره به وسعت جغرافیایی مرزها افزود: جمهوری اسلامی ایران ۸۷۵۵ کیلومتر مرز مشترک با ۱۵ کشور همسایه دارد که پس از چین و روسیه؛ بیشترین مرز را با کشورهای همسایه دارد که بحمدالله با توسعه روابط دیپلماسی در مرزها، امنیت بر پیکره کشور نقش بسته است.

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه قبل از انقلاب هیچ گونه توجهی به مرزهای کشور نشده است، بیان کرد: امنیت مرزهای کشور؛ دستاورد عظیم انقلاب اسلامی است که نشان از توجه ویژه به مرزها طی چهل سال گذشته می باشد.

سردار رضایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه مرز، افزود: مرزها؛ جایگاه ویژه ای در کشورها دارند که با توجه به حساسیت مرزهای ایران اسلامی، تحولات اساسی در مرزها، در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح، دولت، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی قرار گرفته است.

عالی ترین مقام مرزبانی کشور با بیان اینکه مرزبانی مجوز استخدام نیروهای بومی و محلی در مرزها در سال ۹۸ را دارد، تأکید کرد: ترویج فرهنگ دینی و انقلابی در مرزبانی یک اولویت است.