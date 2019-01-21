به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی که امروز برای اهدای یکی از یادبودهای خود از حضور در میادین بین المللی به موزه ورزش، در محل کمیته ملی المپیک حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران در مورد صحبت های اخیر پیرامون وی و اختلافاتی که با فدراسیون دارد، توضیح داد.

وی با تأکید بر اینکه هدف کسب نتیجه خوب در المپیک است و هر صحبتی که مطرح می شود در همین راستا است، گفت: بحث من پول نیست؛ موضوع امکانات اولیه مثل مربی، داشتن فیزیوتراپ و اردو است که برای هر ورزش و ورزشکاری لازم است. من اصلاً بحث پول را مطرح نکردم.

حدادی با بیان اینکه در دو میدانی یک تیم کامل باید در اختیار ورزشکار باشد تا او بتواند کسب نتیجه کند، در رابطه با مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی که متقاضی در اختیارداشتن آن برای آماده سازی المپیک شده است، توضیح داد و گفت: کمیته ملی المپیک از من خواست تا ایده آل های خود را برای آماده سازی حضور در المپیک بگویم و من هم آنچه را که باید اعلام کردم. این مبلغ در این رابطه است نه اینکه متقاضی آن شده باشم. صرفاً در پاسخ به کمیته ملی المپیک، ایده آل های لازم برای اردوهای آماده سازی و مبلغ مورد نیاز برای آن را گفتم نه اینکه بگویم این مبلغ را می خواهم.

این پرتابگر ادامه داد: به هر حال برای حضور در المپیک و کسب مدال باید بهترین شرایط را در نظر گرفت. تمام دنیا با تمام توان کار می کنند و ما هم باید بهترین ها را در نظر داشته باشیم.

حدادی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید تفاهم لازم با فدراسیون دوومیدانی ایجاد شود یا خیر؟ گفت: تفاهم نهایی که انجام می شود به خصوص با ورودی که رئیس کمیته ملی المپیک داشته است. این هفته نیز نشست دوباره خواهیم داشت و صحبت های دیگری مطرح می شود. باز هم می گویم اصلاً موضوع مطرح شده پول و اختلاف نظر من و فدراسیون در این زمینه نیست. من اصلاً صحبتی در رابطه با پول نکرده ام.

این ملی پوش دوومیدانی با تأکید بر اینکه به امکانات اولیه مانند داشتن مربی و فیزیوتراپ و اردو برای آماده سازی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: من شرایط کشور را درک می کنم و سعی می کنم با کمترین هزینه، تمریناتم را دنبال کنم. طبیعی است که برای نتیجه گیری باید حداکثرها را در نظر گرفت اما حرف من فقط پول نیست موضوع اصلی مربی است. به من بگویند با مربی وطنی کار کنم می گویم چشم. حتی اگر بگویند با مربی افغان یا پاکستانی تمرین کنید باز هم می گویم چشم.

احسان حدادی همچنین دررابطه با اینکه احتمال دارد از دنیای قهرمانی خداحافظی کند، گفت: تا ۸ سال دیگر هستم و بعد از آن اگر شرایط فراهم باشد در سطح مدیریتی فعالیتم را دنبال می کنم.