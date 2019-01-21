به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری ظهر دوشنبه در دیدار روسای شورای هیاتهای مذهبی، اعضای کانون مداحان و مسئولان کانونهای فرهنگی تبلیغی با نماینده ولی فقیه در گیلان که در دفتر وی برگزار شد ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهارکرد: سال ۸۵ شورای هیاتهای مذهبی براساس دستورالعمل سازمان تبلیغات اسلامی در استان گیلان تشکیل شد.
حجت الاسلام یاری به انسجام بخشی هیاتهای مذهبی گیلان و ترکیب شورای هیئتهای مذهبی اشاره کرد و افزود: تعداد اعضای شورای هیاتهای مذهبی در شهرستانها ۵ نفر و در شهرستان رشت ۹ نفر است.
وی با اشاره به فعالیت ۵۶ کانون فرهنگی تبلیغی در سطح استان گیلان، بیانکرد: موسسه دعبل خزاعی در راستای پیگیری خدمات رفاهی و بیمه مداحان در استان گیلان تشکیل شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مداحان استان در سامانه طوبا ثبتنام کردهاند، تصریحکرد: ۹۵۰ هیئت مذهبی استان گیلان نیز در سامانه طوبا به ثبت رسیدند.
یاری به درایت مقام معظم رهبری مبنی بر انسجام مداحان، هیاتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی تبلیغی اشاره کرد و گفت: هدایت و نظارت بر فعالیت کانون مداحان، هیاتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی تبلیغی به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است.
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