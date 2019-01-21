به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، یک شرکت دانشبنیان به طراحی و تولید سیستمهای هوشمند ساختمان در کشور میپردازد. این شرکت دانش بنیان به واسطه تسهیلات دریافتی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته است کار خود را گسترش دهد، به طوری که به گفته مدیرعامل این شرکت، جمعیت شاغل در آن بیش از ۱۳ برابر افزایش یافته و میزان فروش آن نیز در سال جاری به ۶ میلیارد تومان رسیده است. ضمن آنکه دفاتر این شرکت در کشورهای عراق و عمان نیز آغاز به کار کرده است.
اسماعیل دهقانی، مدیرعامل این شرکت درباره فعالیت شرکت متبوع خود، اظهار کرد: ما در زمینه طراحی و تولید سیستم مدیریت هوشمند ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و هتلینگ فعالیت داریم و اولین کارمان را هم از ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی شروع کردیم.
وی درباره میزان برابری کیفی محصول تولیدی این شرکت با مشابه خارجی آن گفت: از لحاظ کیفیت و کارایی صددرصد محصول ما با نمونه خارجی برابری میکند. این مسئله را برخی از مشتریان فعلی شرکت ما که پیشتر از محصولات خارجی استفاده میکردند تصدیق میکنند و از کیفیت محصولات راضی هستند.
دهقانی همچنین عنوان کرد: محصول این شرکت کاملا با سلیقه کاربران ایرانی هماهنگ است و این شرکت مطابق با خواسته و سلیقه مشتری، قادر به انجام هرگونه تغییر در محصول خود است.
وی درباره قیمت تمام شده محصول شرکت متبوع خود با مشابه خارجی آن، گفت: از نظر قیمت، محصولات ما قیمت بسیار پایینتری نسبت به نمونه خارجی دارد و اصلا قابل مقایسه نیست. قیمت بسته کامل و فول آپشن محصول ما ۱۵ میلیون تومان است در حالی که قیمت متوسط نمونه چینی که ارزانترین، در میان محصولات خارجی بهشمار میآید در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و بسته کامل آن بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد. نمونه آلمانی محصول شرکت ما نیز چیزی در حدود ۱۵۰ میلیون و نمونه آمریکایی آن حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
وی تصریح کرد: البته منظور بنده از مقایسه این آمار و ارقام این نیست که بگویم سود ما کم است و آن را ارزان میفروشیم بلکه بحث بر سر آن است که ما در شرکت دانش بنیان خود توانستهایم از طریق تکنولوژی و تبدیل سختافزار به نرمافزار به سود خوبی دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه ما برای شروع کار هیچ بودجهای نداشتیم گفت: سال گذشته با بهره مندی از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، حدود ۶ میلیارد تومان فروش داشتهایم. محصول ما قبل از اخذ تسهیلات، در مرحله آزمایشگاهی و غیرصنعتی بود اما پس از گرفتن تسهیلات روند کار سرعت گرفت و به تولید رسیدیم.
دهقانی افزود: زمانی که تسهیلات را دریافت کردیم حداکثر با سه نفر در شرکت مشغول به کار بودیم اما با دریافت تسهیلات و ورود محصول به بازار، جمعیت شرکت به حدود ۴۰ نفر رسیده است.
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