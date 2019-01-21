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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

همایش پیشگیری از سرطان در شیراز برگزار شد

همایش پیشگیری از سرطان در شیراز برگزار شد

شیراز - همایش ملی پیشگیری سرطان در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام پزشکی فارس  گفت: مردم باید قبل از درمان پیشگیری های لازم درباره سرطان را انجام دهند و ما باید آگاه  دهی و فرهنگ سازی را برای پیشگیری این نوع بیماری انجام دهیم.

دکتر حمیرا وفایی گفت: در ایران از هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۵۷ نفر به سرطان مبتلا می‌شوند که ۱۲۰ نفر را بانوان  و ۳۷ نفر را آقایان تشکیل می دهند ضمن اینکه در ایران نسبت به جهان تعداد کم‌تری مبتلا به سرطان می‌شوند.

وی درباره  نوع سرطان در آقایان و خانم ها  گفت: بیشترین نوع سرطان در خانم ها سرطان سینه و سرطان دهانه رحم هست و در آقایان سرطان سیستم گوارشی است.

دکتر وفایی در اختصاص به مصرف دخانیات جوانان گفت: مصرف دخانیات باعث سرطان ریه و سیستم گوارشی می‌شود و سن مصرف دخانیات مانند قلیان و سیگار در جوانان به ۱۳ سال رسیده که این آمار خوبی نیست.

رئیس سازمان نظام پزشکی فارس  همچنین درمورد تغذیه ناسالم گفت: تمامی فست فود و کباب هایی که سوخته اند دارای مواد سرطانی هست و با هر بار خوردن غذای ناسالم، خود را به بیماری سرطان معده و سیستم گوارشی نزدیک تر کرده اید.

کد مطلب 4519628

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