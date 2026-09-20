به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مرحله نخست، بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم اختصاص یافته است.
وی افزود: این اعتبار با هدف جبران خسارت و بازسازی ۹ هزار و ۷ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان بوشهر در نظر گرفته شده و روند تعمیر و بازسازی این واحدها با جدیت در حال پیگیری است.
برومند با اشاره به پیشرفت عملیات بازسازی در استان تصریح کرد: تاکنون تعمیرات ۵ هزار و ۹۰۳ واحد مسکونی و تجاری که در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده بودند، به پایان رسیده است.
تکمیل بازسازی واحدهای خسارتدیده در دستور کار
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: روند شناسایی، تعمیر، بازسازی و جبران خسارت واحدهای آسیبدیده در قالب ستاد بازسازی جنگ تحمیلی بنیاد مسکن استان در حال انجام است و اقدامات لازم برای تسریع در خدمترسانی به خسارتدیدگان در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی اماکن آسیبدیده خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن استان بوشهر با بسیج ظرفیتهای موجود، پیگیری عملیات بازسازی و پرداخت اعتبارات مربوط به واحدهای خسارتدیده را تا تکمیل فرآیند جبران خسارت ادامه خواهد داد.
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